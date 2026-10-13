Sanidad absorbe casi el 42% de las cuentas con 6.881 millones y Vivienda es el área que más crece, casi un 70%

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 alcanza un importe total de 16.471,94 millones de euros, cifra que supone un incremento del 13,11 por ciento respecto a 2024 y en la que el área de Sanidad y Bienestar Social absorbe el 41,78 por ciento del gasto total por secciones, al tiempo que la partida de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer registra el mayor incremento con un aumento del 69,76 por ciento.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán, han presentado unas cuentas en las que el gasto social no financiero para Sanidad, Educación y Servicios Sociales asciende a 10.670 millones de euros y concentra el 77,72 por ciento de los recursos de las consejerías.

En concreto, dentro de la distribución por secciones presupuestarias, la correspondiente a Sanidad y Bienestar Social se sitúa a la cabeza con 6.881,82 millones de euros, lo que representa el 41,78 por ciento del presupuesto total y un crecimiento del 18 por ciento respecto a los 5.832,18 millones de euros consignados en 2024, año del último presupuesto aprobado aún en vigor.

En segundo lugar se sitúa el apartado de Educación, que cuenta con una dotación de 2.724,30 millones de euros, lo que equivale al 16,54 por ciento del gasto global y con un aumento del 22,15 por ciento en comparación con los 2.230,29 millones del ejercicio 2024.

Por su parte, la partida dedicada a la Deuda Pública asciende a 1.700,87 millones de euros, importe que supone el 10,33 por ciento del total presupuestario y que refleja un descenso del 4,69 por ciento en relación con los 1.784,51 millones presupuestados en 2024.

A continuación, la asignación económica de Industria, Universidades, Empleo y Comercio alcanza los 1.044,42 millones de euros, cifra que concentra el 6,34 por ciento del presupuesto global tras registrar una subida del 8,65 por ciento sobre los 961,27 millones de euros de 2024.

En el ámbito agrario, los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC) se mantienen en 924,42 millones de euros, importe idéntico al de 2024 que representa el 5,61 por ciento del total de las cuentas públicas autonómicas.

Asimismo, la sección de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental dispone de 739,72 millones de euros, lo que equivale al 4,49 por ciento de la cifra global y representa un incremento del 16,53 por ciento frente a los 634,80 millones de euros asignados en 2024.

El área de Medio Ambiente y Energía cuenta con 498,01 millones de euros, cuantía que absorbe el 3,02 por ciento del presupuesto y experimenta un repunte del 1,56 por ciento respecto a los 490,36 millones de euros del ejercicio precedente.

Para la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se reservan 457,67 millones de euros, lo que supone el 2,78 por ciento del gasto total y un alza del 13,38 por ciento en comparación con los 403,64 millones de 2024.

La sección de Economía y Hacienda suma 433,38 millones de euros, cifra que representa el 2,63 por ciento del presupuesto y un aumento del 4,05 por ciento respecto a los 416,50 millones de euros presupuestados en 2024.

Por su parte, Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial dispone de 355,28 millones de euros, lo que constituye el 2,16 por ciento de las cuentas y una subida del 18,61 por ciento frente a los 299,54 millones del periodo comparado.

En el apartado de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer, las cuentas asignan 257,12 millones de euros, dato que equivale al 1,56 por ciento del gasto global y registra el mayor crecimiento relativo entre las secciones, con una subida del 69,76 por ciento respecto a los 151,46 millones de 2024.

La sección de Cultura, Turismo y Deporte se dota con 216,86 millones de euros, importe que representa el 1,32 por ciento de la cuantía presupuestaria y una variación positiva del 1,02 por ciento sobre los 214,67 millones del ejercicio 2024.

Para la Presidencia se consignan 197,02 millones de euros, suma que equivale al 1,20 por ciento del total y supone un crecimiento del 8,46 por ciento respecto a los 181,66 millones de euros anteriores.

Por último, la sección de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad se sitúa en 41,05 millones de euros, montante que absorbe el 0,25 por ciento del presupuesto autonómico y refleja una subida del 10,38 por ciento frente a los 37,19 millones de euros de 2024.

28 MILLONES PARA JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD.

En cuanto a la distribución del gasto no financiero por áreas funcionales gestionado por las consejerías, la partida asignada a 'Sanidad, Educación y Cultura' concentra 8.870 millones de euros, cifra que representa el 64,61 por ciento de los recursos no financieros autonómicos.

El bloque dedicado a 'Protección y promoción social' se dota con 2.380 millones de euros, montante que supone el 17,34 por ciento de esta clasificación presupuestaria.

Asimismo, el apartado de 'Sectores económicos' absorbe 2.110 millones de euros, importe correspondiente al 15,37 por ciento del gasto no financiero de los departamentos.

Para los 'Servicios de carácter general' el proyecto de ley reserva 341 millones de euros, volumen de fondos que representa el 2,48 por ciento del total de esta distribución.

Finalmente, la función relativa a 'Justicia, Defensa y Seguridad' cuenta con una dotación presupuestaria de 28 millones de euros, montante que equivale al 0,21 por ciento del gasto no financiero gestionado por las consejerías.