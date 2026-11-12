Santiago Aparicio (CEOE): "La actividad empresarial se impuso a la huelga"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Santiago Aparicio, ha cifrado el seguimiento de la huelga general en el 1,52 por ciento y ha sostenido con rotundidad que "la actividad empresarial se impulso a la huelga" y la actividad económica fue prácticamente igual a la de cualquier otro día.

En su opinión, la huelga convocada tuvo un "componente político" en un contexto de campaña electoral, lo que ha considerado "una irresponsabilidad" por parte de los convocantes. "Creo que están arrepentidos de lo que pasó ayer", ha señalado.

Además, ha apuntado que los autónomos y pequeños empresarios acudieron a trabajar prácticamente al cien por ciento y la preocupación ahora se centra en las consecuencias de la huelga sobre la actividad económica y el empleo. En este contexto, ha expresado la importancia de intentar resolver mediante otras vías los conflictos.

Santiago Aparicio ha abogado por respetar el derecho a la huelga, pero ha instado a respetar igualmente el derecho de no secundarla. Al respecto, ha lamentado los actos vandálicos contra la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES): "Estamos solidarizados total y absolutamente con nuestros compañeros de Segovia en ese sentido y creo que lo que sí tenemos que dejar bien claro es que los trabajadores tienen derecho a la huelga, pero también los trabajadores tienen derecho a no ir a la huelga y que los piquetes informativos sean realmente informativos y no piquetes que se dedican a hacer destrozos", ha añadido.

Santiago Aparicio se ha pronunciado de este modo en León, acompañado por el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo, antes de celebrarse la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León.