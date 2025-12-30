Santiago Elso Torralba recibe el IX Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique por su poemario 'La taberna de Shiduri

El ganador del IX Premio Internacional de Poesía entre la presidenta de la Diputación y el alcalde de Paredes de Nava. - DIP PALENCIA

PALENCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor y poeta Santiago Elso Torralba ha recibido este martes el galardón que le acredita como ganador del IX Premio Internacional de Poesía 'Jorge Manrique' que convocan Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Paredes de Nava por su poemario 'La taberna de Shiduri.

La entrega del galardón se ha celebrado en el salón de actos del Palacio Provincial y han sido la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, los que han entregado el reconocimiento al poeta navarro.

Armisén, durante su intervención, ha destacado "la gran calidad" del poemario ganador "que cuenta una bonita historia en la que el personaje busca la inmortalidad, y que tiene mucho que ver con la obra de Jorge Manrique".

Asimismo, la presidenta de la Diputacion ha señalado que se trata de una obra que llama a la reflexión sobre el "carpe diem, la vida y la muerte".

Este premio está dotado con 6.000 euros, la entrega de un diploma y la publicación de la obra ganadora por Editorial Menoscuarto en su colección Cálamo Poesía.

Con este premio, la Institución Provincial y el Ayuntamiento de Paredes de Nava pretende dar realce a la figura de uno de los grandes de la literatura española de todos los tiempos, Jorge Manrique, poeta palentino prerrenacentista, autor de las 'Coplas a la muerte de su padre', una obra maestra de la poesía española.