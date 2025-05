Sanz Merino cree que Transportes ha adelantado el anuncio del título único sin hablar con las CCAA

SEGOVIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha valorado la posibilidad de contar con un billete único de transporte en la región, como ya se opera en otras comunidades autónomas, pero cree que el anuncio de un título único para toda España por parte del Ministerio de Transportes se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas.

Sanz Merino ha expresado que en la Comunidad se estudia el transporte por carretera por autobús en Castilla y León, a través de un título único que "dadas las posibilidades que tiene la tecnología con tarjeta física o teléfono móvil, pueda hacerse".

En cuanto a la propuesta que el Ministerio de Transportes expuso hace tiempo "para consolidar un título de transporte único en toda España", el consejero ha afirmado que "no hay demasiada información, no se ha contado con las comunidades autónomas y ésto se pudo expresar en una reunión reciente de los directores generales de Transportes de las distintas comunidades autónomas, cuando este asunto estaba en el orden del día y hubo una queja porque este anuncio requiere de la colaboración de las comunidades autónomas y no se ha hablado con las comunidades autónomas".

El consejero de Movilidad de Castilla y León ha asegurado que desde su área "no se está en contra de una situación de este tipo, porque todo lo que sea bueno para los usuarios ha de ponerse en marcha".

Sin embargo, Sanz Merino ha continuado pidiendo que las cosas "se pongan en marcha con cierto sentido común: primero se piensan las cosas, luego se analizan y luego se ejecutan", ha enumerado.

Para Sanz Merino, en este caso "se ha hecho un anuncio sin contar con nadie, y en la reunión se evidenció que hay muchas dudas de todas las comunidades autónomas, no sólo las de algún signo político". Con estas dudas, el consejero cree que el Ministerio "ha llevado a su ánimo volver a la casilla de salida para plantearlo".

No obstante, Sanz Merino ha repetido que "cualquier cosa que sea buena para la población tiene la buena disposición de la Junta".

El consejero ha hecho esta valoración durante su visita al Congreso provincial de UGT Segovia, cuando ha aprovechado, además, para anunciar el inminente comienzo de las obras de acondicionamiento del paseo de Santo Domingo de Guzmán, una vía propiedad de la Junta, que transcurre dentro del trazado urbano de Segovia y que, antes de ser entregada al municipio, será reparada y modernizada en un programa de obras "muy demandadas, dentro del Plan de Travesías de la Junta de Castilla y León con el Ayuntamiento de Segovia, con más de medio millón de euros de inversión".