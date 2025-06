Sanz Merino pide "justicia territorial" para CyL ante la supresión de paradas AVE: "Siempre ha sido leal al Estado"

BURGOS, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha pedido "justicia territorial" para Castilla y León en relación con la supresión de determinadas frecuencias anunciada por Renfe en una Comunidad que "siempre ha sido leal al Estado", razón por la que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no descarta ninguna medida, ni siquiera la vía judicial".

Por todo ello, ha pedido al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que reconsidere la supresión de paradas AVE en la provincia de Zamora, en el área correspondiente a Sanabria y se ha mostrado confiado de que se produzca una "reconsideración" que no se base en "decisiones presuntamente técnicas o empresariales".

En este sentido, el consejero ha mantenido conversaciones también con el Ministerio de Transportes y ha trasladado a ambas partes las dificultades que va a crear a una parte de la población de Castilla y León la supresión de esas paradas y "sobre todo de la actitud por parte de operador ferroviario".

Precisamente, el titular de Movilidad ha señalado que Renfe es una "empresa nacional" y es distinta a cualquier otro operador, por lo que tiene "obligaciones de servicio público" que deben concretarse en el hecho de "contemplar la realidad".

"Y la toma de la decisión de suprimir las paradas a determinadas horas supone que haya personas que no podrán desplazarse", ha lamentado el consejero, al tiempo que ha asegurado que Castilla y León "no es una de las comunidaades más pobladas" y en caso de que se apliquen esas políticas "acabarán por desaparecer prácticamente todos los tráficos ferroviarios porque no tenemos una masa crítica de usuarios".