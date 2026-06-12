Scayle, "referente" en tecnología avanzada cuántica con dos emuladores en marcha y su integración en Quantum Spain

La Real Colegiata de San Isidoro de León ha acogido la Jornada 'Tecnologías Cuánticas, Seguridad y Defensa'. - JCYL

LEÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), con sede en la capital leonesa, se posiciona como "referente" en tecnología avanzada cuántica con dos emuladores ya en funcionamiento y su reciente integración en el proyecto Quantum Spain, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital, Aleida Alcaide García, ha expresado que el Ejecutivo central realiza una apuersta "clara" por la transformación digital del país mediante diferentes estrategias, entre ellas el proyecto Quantum Spain, dotado con 22 millones de euros y en del que Scayle forma parte activa.

Mediante dicho proyecto se busca conectar la inversión en infraestructura con el ecosistema científico y el fomento del talento. "Estamos completamente decididos y apostamos por una fuerte inversión en ese sector, con el objetivo de seguir creciendo y ser, desde luego, líderes", ha recalcado.

La inversión realizada en Scayle ha permitido adquirir dos emuladores cuánticos para poder investigar, una infraestructura que posiciona a León y a la Comunidad en una situación "muy positiva" en cuanto al desarrollo del talento.

RED ESPAÑOLA DE SUPERCOMPUTACIÓN

Los emuladores ya se encuentran en funcionamiento y están disponibles a través de la Red Española de Supercomputación de manera gratuita. Se puede acceder a ellos mediante una convocatoria que se encuentra permanentemente abierta.

Aleida Alcaide García se ha pronunciado de este modo en León, con motivo de su presencia en la Jornada 'Tecnologías Cuánticas, Seguridad y Defensa' organizada por Scayle, que ha contado con numerosos representantes políticos, institucionales, empresariales y expertos en la materia.

En este contexto, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha apuntado que el Centro de Supercomputación de Castilla y León está pendiente de realizar su mudanza a la nueva sede, lo que permitirá dotar a esta infraestructura de una mayor capacidad tecnológica y apoyar su consolidación como referente para administraciones, empresas y centros tecnológicos en materia de supercomputación, de innovación y de adaptación a las situaciones reales a través de las tecnologías avanzadas cuánticas.

Además, ha expresado que la Jornada 'Tecnologías Cuánticas, Seguridad y Defensa' permitirá que Scayle se prepare para los retos emergentes que surgirán en la próxima década con el fin de que Castilla y León "siga estando a la vanguardia de las tecnologías avanzadas".

El evento también ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez, que ha destacado la importancia de Scayle para cuestiones "prioritarias" como la sanidad, la educación o el funcionamiento de las administraciones públicas.

"UN LUJO" ÚNICO EN ESPAÑA Y EUROPA

El director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha señalado que contar en León con un supercomputador directamente conectado a Incibe mediante un cable que ya soporta física cuántica es "un lujo que no tiene ninguna ciudad en España ni en Europa".

"Quiere decir que podemos tener los sistemas de cifrado que no van a ser vulnerados por esa nueva tecnología que está ya en las puertas, que quedan menos de dos años, que va a transformar la vida y la seguridad digital de todos los españoles y las españolas", ha subrayado, para poner en valor la posición de León como líder de esta tecnología.

La Jornada también ha contado con la presencia de la directora general de Scayle, Hilde Pérez, que ha concretado que en el evento participan unas 80 personas. La iniciativa ha reunido en la Real Colegiata de San Isidoro a representantes institucionales, expertos y profesionales para analizar las oportunidades que las tecnologías cuánticas ofrecen en ámbitos estratégicos como la seguridad y la defensa.