Los scouts de CyL realizarán voluntariado ambiental en las zonas afectadas por los incendios del pasado verano

Archivo - Paisaje en Las Médulas, a 2 de octubre de 2025, en El Bierzo, León, Castilla y León (España). El incendio de Las Médulas en agosto de 2025 ha sido uno de los más devastadores en la historia reciente de este paraje natural y Patrimonio de la Huma - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los scouts de Castilla y León de entre 15 y 21 años --los 'Esculta' y 'Rover'-- realizarán voluntariado ambiental los días 14 y 15 de marzo en la Sierra de la Culebra, en las localidades de Tábara y Ferreras de Abajo, uno de los lugares más dañados por los incendios de los últimos años a través del proyecto 'Reconstruyendo territorio'.

Mediante esta iniciativa, los scouts buscan ayudar a las poblaciones locales a revalorizar el espacio natural mediante actuaciones de conservación del suelo y restauración de la estructura vegetal para prevenir la degradación y futuros incendios, mejorar la resistencia del terreno con acciones de control de especies invasoras y clareos., así como fomentar la conciencia ambiental y la participación activa del voluntariado.

Con todo ello, se promoverá el aprendizaje práctico y el compromiso con la conservación del medio natural y se fortalecerá el vínculo entre la comunidad local y las personas participantes mediante el intercambio cultural, la escucha activa y la difusión posterior de la experiencia en los territorios de origen, han destacado fuentes de Scouts Castilla y León a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello realizarán tareas de campo en las zonas previamente definidas, tales como construcción de faginas y albarradas, rehabilitación de caminos, clareos selectivos de vegetación y control de especies invasoras, etc.

Asimismo, se harán actividades de carácter cultural y de intercambio con la población local en los municipios, para fomentar el conocimiento mutuo y la puesta en valor del territorio, encuentros con la población local y asociaciones de los municipios, generando espacios de intercambio de experiencias y reflexión compartida sobre la recuperación del entorno y la prevención de incendios.

En concreto, se ha seleccionado el paraje natural de la Sierra de la Culebra, en las localidades de Tábara y Ferreras de Abajo, por tratarse de una zona afectada de forma reiterada en los últimos años por la existencia de terrenos de uso público próximos a los núcleos urbanos, por la viabilidad de desarrollar actuaciones planificadas con una perspectiva de medio y largo plazo, por el tamaño de los núcleos urbanos y por las graves repercusiones sociales de los incendios en esta zona.

El proyecto se desarrollará en formato de acampada de voluntariado ambiental los días 14 y 15 de marzo, con la participación de personas voluntarias organizadas en dos grupos distribuidos por edades y asignados a los municipios de Tábara y Ferreras de Abajo.

El proyecto se dirige principalmente a scouts de la Asociación de scouts de España-Exploradores de Castilla y León y está prevista la participación de unos 100 adolescentes y más de 30 monitores.