Vega (UGT) pide "cambiar actitudes" para que la mujer "lidere"

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Castilla y León, Sandra Vega, (UGT FICA CyL) ha reivindicado el liderazgo de la mujer en cualquier ámbito, si bien ha reconocido que deben cambiar "actitudes" en las estructuras sociopolíticas y económicas para que éste llegue.

"Si lideran los hombres, por qué no lo van a hacer las mujeres", ha señalado la vallisoletana, primera mujer que ocupa la Secretaría de un sector "muy masculinizado" en el sindicato, y que desea que su caso sirva como "efecto llamada" para que las mujeres puedan ser cabeza visible de cualquier tipo de estructura. "Sabemos y estamos preparadas", ha zanjado.

En declaraciones a Europa Press, Sandra Vega ha aprovechado el Día Internacional de la Mujer para lamentar que se exija más a alguien por su género. "Por eso tenemos que seguir evolucionando", ha continuado para poner como ejemplo su llegada al cargo. "Ha habido patronales y sectores en los que se me ha dado la enhorabuena y que han acogido con agrado que sea una mujer la que sea la responsable de esta Secretaría y más en un sindicato que reclama tanta igual... pero otros donde noto que prefieren sentarse a negociar con un hombre antes que con una mujer", ha argumentado.

En su caso, ha reconocido que le costó dar el paso, únicamente, por "responsabilidad", para incidir en que se las "juzga" por todo. "Examinan nuestra forma de vestir, de hablar. El nivel de exigencia todavía sigue siendo distinto y los objetivos te los ponen en un nivel superior", ha explicado.

Sandra Vega ha defendido la "preparación" de la mujer en todos los ámbitos. "A nivel académico llegamos a todas las ramas", ha detallado para explicar que ella siempre se ha movido con "humildad" para "ganarse la confianza" de las personas pese a que su condición pueda generar reticencias en los primeros contactos. "Al final si demuestras que estás allí para ayudar a la otra parte le das igual que seas hombre o mujer", ha matizado.

Sobre si su evolución natural es la de dirigir el sindicato y romper una nueva barrera, la vallisoletana prefiere ser "cauta". "Que yo esté aquí espero que sirva para ayudar a otras compañeras a dar el paso en diferentes estructuras dentro de la Federación de Industria. Yo por hoy quiero estabilizarme al nivel al que he llegado y más adelante, me gusta ser cauta, más adelante se verá".

IGUALDAD LABORAL

También ha abordado la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. A este respecto, aunque reconoce que se ha avanzado "mucho" cree que hay "un largo camino" por recorrer. "Hay que corregir muchas cosas", ha incidido para, además de incidir en que lo primero es "cambiar actitudes, lamentar la existencia de una brecha salarial.

"Es verdad que ha descendido, está sobre el 17 por ciento, pero sigue existiendo", ha argumentado para señalar a la legislación en "materia de igualdad" como responsable de estos avances.

En este sentido, ha recordado que los datos del paro en febrero indican que el mayor desempleo "sigue existiendo en las mujeres y en los jóvenes". "Aunque la reforma laboral ha hecho que los contratos, hoy por hoy, sean más estables, algo que hace unos años no ocurría, se sigue manteniendo la parcialidad en los contratos entre mujeres. También vemos que esa brecha salarial, a pesar de reducirse por la mejora del Salario Mínimo Interprofesional, refleja que son las mujeres las que siguen cogiendo permisos para el cuidado de hijos o familiares", ha reflexionado.

Una situación, esta última, que perjudica la vida laboral de la mujer ya que la base de cotización son inferiores lo que provoca "perjuicios" a la hora de acceder a prestaciones por desempleo o por jubilación. "¿Se está mejorando? Sí, pero todavía queda mucho camino para avanzar", ha concluido.

RETOS

La dirigente de UGT reconoce que lleva dos semanas "muy intensas" tras su elección en el congreso de León. Muestra su satisfacción por el "respaldo" recibido y señala a los "delegados" como los responsables de que diera "el paso" a optar a una Secretaría que no había estado dirigida, hasta el momento, por ninguna mujer.

"Dejo atrás la Acción Sindical que, para mí, es la más bonita y la que más da sentido al movimiento sindical. Quiero mantener contacto con los afiliados y los delegados y estoy en un periodo de transición con el objetivo de ayudar al compañero que ocupa el cargo", ha detallado.

En cuanto a sus objetivos, Sandra Vega confía en "acercarse" a los jóvenes y hacer de FICA una "federación atractiva" para ellos. "Está claro que los jóvenes de hoy en día tienen unos problemas diferentes a otras generaciones, entonces hay que escucharles, hay que establecerles medidas o cómo podemos ayudarles", ha señalado.

También confía en que su elección sirva de revulsivo para las mujeres y que se integren "todavía más" en la Federación. "Son sectores hoy por hoy masculinizados y, aunque como he dicho antes, nos hemos adentrado ya en el mercado laboral, la balanza no está del todo equilibrada. Me gustaría que las mujeres cada vez accedan más a ocupar cargos dentro de sus centros de trabajo, bien sean delegadas de personal o formen parte de los comités de empresa e incluso que puedan llegar a la estructura dentro de esta organización, es decir, me gustaría generar efecto llamada porque estamos preparadas", ha recalcado.

Por último, quiere convertir a UGT en "la primera fuerza sindical en Castilla y de León" y "aportar o conseguir el mayor número de afiliados y delegados y delegadas" posibles.