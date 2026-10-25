Segovia celebra San Frutos entre música, tradición y devoción, con una multitudinaria participación - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los segovianos han vuelto a salir a las calles para celebrar con emoción y entusiasmo, la festividad de su patrón, San Frutos y disfrutar de los actos programados por el Ayuntamiento de Segovia, a través de las concejalías de Festejos Patronales y Cultura.

Una fiesta que combina tradición, cultura y música, y que cada año se convierte en un ejemplo de participación popular.

La noche del 24 de octubre volvió a reunir a cientos de personas en el entorno de la Catedral para presenciar el tradicional 'Milagro de San Frutos', el simbólico Paso de la Hoja, acompañado de música, luz y solidaridad.

La noche festiva comenzó con el concierto del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría, que llenó la plaza Mayor, y tras la música de la escuela de dulzainas, a medianoche, llegó el esperado momento en que la imagen del patrón "pasó la hoja" del libro del Santo, descubriendo la ilustración realizada por la artista Eloísa Sanz.

Como novedad de esta edición, la puerta de San Frutos se iluminó con imágenes en movimiento inspiradas en la naturaleza y los animales, especialmente en los pájaros, elementos estrechamente vinculados a la iconografía del patrón de Segovia.

La celebración volvió a tener también un marcado carácter solidario. Los asistentes pudieron degustar las tradicionales Sopas del Santo, de las que se vendieron las 2.000 raciones preparadas por la Asociación de Cocineros de Segovia, una cifra récord en los últimos años.

La recaudación se destinará a ASOCIDE, la Asociación de Personas Sordociegas de Segovia.