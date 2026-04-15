Segovia celebra las VI Jornadas 'Ludoducto' con más de 250 juegos de mesa, torneos, talleres y partidas de rol

El concejal de Juventud, Sergio Calleja (centro), con los representantes de Ludoducto, Soraya Velázquez y Juan Carlos Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Cultural Ludoducto organizan la sexta edición de las Jornadas de Juegos de Mesa, que se celebrarán este fin de semana en el Centro Cívico de Nueva Segovia con un catálogo de más de 250 juegos, además de torneos, talleres, partidas de rol y sorteos.

El espacio habilitado para el evento contará con 500 metros cuadrados, más de 60 mesas y tres zonas diferenciadas, entre ludoteca, editoriales y prototipos.

En todas ellas, tanto miembros de la asociación Ludoducto como colaboradores externos guiarán a los participantes en el aprendizaje y disfrute de los distintos juegos. El horario será de 11.00 a 21.30 horas el sábado y de 11.00 a 20.00 horas el domingo.

Entre las actividades programadas, este sábado, 18 de abril, tendrá lugar un torneo de 'Carcassonne' a las 11.30 horas y una macropartida de 'Unánimo' a las 19.30 horas, una de las citas más populares de la jornada, según sus organizadores.

Ya el domingo 19, de 11.00 a 14.00 horas, se celebrará un taller teórico-práctico de Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ), metodología educativa que emplea el juego como herramienta para desarrollar habilidades de creatividad, pensamiento estratégico, cooperación y toma de decisiones. Tanto este taller como las actividades del sábado requieren inscripción previa.

Las jornadas servirán de escaparate para juegos inéditos, con la posibilidad de conocer a sus autores y adquirir títulos presentados por las editoriales participantes.

El concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha defendido el valor de este tipo de encuentros en un contexto dominado por el ocio digital: "Hoy parece que la tecnología ha ganado la partida a casi todo y, sin embargo, los juegos de mesa siguen siendo una alternativa de ocio que queremos potenciar, visibilizar y compartir".

El concejal ha estado acompañado en la presentación por dos miembros de la asociación Ludoducto, Soraya Velázquez y Juan Carlos Martínez Cañizares.

La inscripción previa está abierta hasta este jueves, 16 de abril a través de la página web municipal, www.segovia.es, aunque también será posible apuntarse directamente durante la celebración de las jornadas.