Segovia estará en aviso amarillo este sábado por nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros

Avisos de nivel amarillo este sábado en Segovia - AEMET

SEGOVIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia estará este sábado, día 17 de enero, en aviso amarillo en riesgo por nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el sistema central de Segovia estará en aviso hasta las 17.59 horas del sábado por nieve con una cota de 1.000 metros, si bien se prevén acumulaciones por encima de los 1.200 o 1.300 metros.

De igual forma, estará activo el aviso amarillo desde las 06.00 y hasta las 17.59 horas en la meseta de la provincia segoviana debido a la previsión de acumulaciones de hasta dos centímetros en 24 horas, con una cota de 1.00 metros, que se podrán acumular preferentemente en la parte oriental de la zona.