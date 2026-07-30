Segovia trabaja sobre la sostenibilidad con cuentos, juegos y talleres en el 'SummerEU' de las casetas de lectura

El concejal de Juventud, Sergio Calleja - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, con el centro Europe Direct Segovia y la Casa de la Lectura-Biblioteca Municipal, trabajará sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de una nueva edición del programa 'SummerEU', que a través del fomento de la lectura y cuentos, juegos y talleres, va a desarrollar en las casetas de lectura instaladas en verano en varias zonas verdes.

La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 12 años que, a través de cuentos, juegos y talleres de manualidades, descubrirán cómo pueden contribuir a cuidar el planeta y construir una sociedad más sostenible.

Durante las sesiones conocerán acciones para proteger los océanos, conservar la flora y la fauna, hacer uso responsable del agua y reducir las desigualdades sociales, desde una perspectiva adaptada a su edad.

El concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha presentado la edición de este verano del 'SummerEU', y ha destacado el valor educativo de la propuesta, al subrayar que "el verano es un tiempo privilegiado para jugar, disfrutar, participar en campamentos, ir a la piscina y para leer y aprender. Con esta actividad se aprende, a través de juegos, cómo contribuir a hacer un mundo mejor".

El programa toma como base el libro 'Misión. salvar el planeta', de la editorial Tres Patas y Pico. Sus autoras, Silvina Eduardo y Cristina Oleby, serán quienes narren los cuentos y dirijan las actividades creativas, acercando a los participantes los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los cinco ejes de la Agenda 2030.

El libro reúne 17 cuentos, dedicados a cada uno de estos objetivos, con textos que muestran a los menores cuestiones para la protección del medio ambiente, la igualdad y la diversidad cultural.

El ciclo comenzará el lunes 3 de agosto, con dos sesiones. la primera tendrá lugar en la caseta de lectura del parque de las Delicias, en el barrio de San Lorenzo, a las 12.00 horas, y la segunda se celebrará en la de los Jardinillos de San Roque, a las 19.00 horas.

La actividad continuará el martes 4 de agosto en el Parque del Reloj, en Nueva Segovia, a las 12.00 horas. La programación concluirá el viernes 7 de agosto con una sesión en el Parque de la Dehesa, en el barrio de San José, a las 12.00 horas, y una última cita en la caseta de lectura situada en la plaza de la Gimnástica Segoviana, en el barrio de La Albuera, a las 19.00 horas.

Todas las sesiones tendrán una duración aproximada de una hora. La participación es gratuita y requiere inscripción previa en cada caseta de lectura, que podrá realizarse hasta 30 minutos antes del inicio de la actividad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por vincular el ocio estival infantil con la formación en valores y la combinación de literatura de ocio con el aprendizaje de la sostenibilidad.

El recurso de los cuentos como herramienta pedagógica permite que los niños asimilen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sin perder el componente lúdico.

El programa 'SummerEU' se suma a otras iniciativas culturales y educativas que el Consistorio ha impulsado en los últimos meses bajo el paraguas de Europe Direct Segovia, centro que trabaja en la difusión de información y valores europeos entre la ciudadanía, con especial atención a los públicos más jóvenes.