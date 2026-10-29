Seguridad ciudadana, mejora salarial, trabajadores autónomos y protección del aborto centrarán el debate

Imagen de archivo de un pleno de las Cortes en la XII Legislatura - CORTES CYL

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seguridad ciudadana frente a la actividad de grupos juveniles violentos, la mejora salarial, las ayudas a los trabajadores autónomos y la protección del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, centrarán el debate en el próximo pleno ordinario que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre.

Estos son los temas que centrarán las propuestas de resolución de las cuatro proposiciones no de ley (PNL) que se debatirán en la sesión del miércoles día 4 en la que se incluyen también tres mociones, dos del PSOE en materia de atención a la dependencia y educación y una de Vox sobre política agraria.

Las mociones derivan de las tres interpelaciones del pleno anterior en el que Vox interpeló al consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, de su propio partido, en respuesta a una moción anterior del Grupo Socialista --fue rechazada en una votación secreta y en urna que el PSOE pidió que fuese pública-- que incluía 14 medidas consensuadas con las OPAs para urgir a la Junta medidas extraordinarias a través de un fondo de 150 millones de euros que complemente al del Gobierno central.

El pleno comenzará en la tarde del martes 3 con las habituales preguntas de control a los miembros del Gobierno de coalición PP-Vox y seguirá con el debate de dos interpelaciones, una del Grupo Socialista sobre turismo y otra del cupo del Grupo Mixto relativa a política general en materia de carreteras e infraestructuras.