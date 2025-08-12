Seis municipios de León desalojados por el incendio de Molezuelas (Zamora), los vecinos acogidos en Astorga

Agentes de la UME crean un cortafuegos, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MOLEZUELAS (ZAMORA), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis municipios de León han sido desalojados por el incendio que inicialmente se originó en Molezulas (Zamora), los vecinos han sido acogidos en el Seminario de Astorga (León), según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Se trata de los municipios de Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalis de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna y Miñambres, todos ellos en León, y los vecinos han sido alojadas en el Seminario de Astorga, cedido por el obispado de Astorga y gestionado por Cruz Roja.

Además, como consecuencia de este incendio, uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo ha fallecido este martes debido a las heridas provocadas por las quemaduras.