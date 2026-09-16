La Semana Cidiana de Burgos amplía escenarios y refuerza su programación cultural con más de un centenar de propuestas

BURGOS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Cidiana de Burgos celebrará este año una de sus ediciones más ambiciosas del 26 de septiembre al 4 de octubre, desplegando un centenar de actividades a lo largo de nueve días, tal y como ha indicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Según ha señalado la regidora, el evento no solo "crece en oferta cultural y divulgativa", sino que estrena "nuevos" enclaves patrimoniales y ensancha su mapa de actividades por distintos rincones de la ciudad.

Así lo han avanzado Ayala este miércoles en el Castillo de Burgos --uno de los espacios que se incorpora por primera vez al circuito--, durante un acto en el que también ha intervenido el coordinador del III Congreso Internacional sobre el Cid, Iván García Izquierdo, y Teresiano Antón, en representación de las asociaciones, que han puesto el foco en la "solidez" del congreso y en la "implicación" cada vez mayor de los colectivos locales y foráneos.

La cita arrancará el sábado 26 de septiembre en la campa de Fuentes Blancas, junto al camping, que acogerá de nuevo La Mesnada del Cid, una feria medieval que este año suma más asociaciones, talleres y propuestas familiares, como los títeres de la compañía Juan Catalina, además de una oferta gastronómica coordinada por la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de Burgos.

Ese mismo día, el barrio de Cortes pondrá el broche a su ruta de muralismo con la inauguración del tercer y último mural del ciclo, obra de Esteban Espinosa 'Tinte Rosa', que rinde tributo al destierro de Rodrigo Díaz de Vivar. La programación se completará el domingo con una demostración de cocina medieval de la mano de los expertos cocineros burgaleses.

El domingo 27 será la segunda edición de la marcha solidaria organizada junto a la Plataforma del Tercer Sector, un recorrido de cuatro kilómetros por los enclaves cidianos más emblemáticos con salida y meta en la plaza del Rey San Fernando.

Las rutas teatralizadas de Ronco Teatro y las visitas a la bodega del Monasterio de San Pedro de Cardeña completarán este primer tramo festivo.

CONGRESO

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, el Fórum Evolución acogerá el III Congreso Internacional sobre el Cid, un foro que reunirá a especialistas para debatir en torno al personaje histórico y su legado.

El broche correrá a cargo de Javier Olivares, creador de El Ministerio del Tiempo, serie que entronca directamente con el pregonero de esta edición: el actor Sergio Peris-Mencheta, quien encarnó al Campeador en la ficción televisiva.

También el patrimonio histórico cobrará protagonismo especial el jueves 1 de octubre, cuando el Patio de Armas del Castillo de Burgos acoja por primera vez un evento del programa como el concierto El Cantar del Destierro, a cargo del EntreBescant Ensemble, con servicio de autobuses gratuitos desde la plaza de España.

A esta apertura de espacios se suma la iglesia de Santa Gadea, que acogerá el viernes 2 un recital de música medieval de la Coral del Camino.

El universo gráfico tendrá su epicentro en el Fórum Evolución con la muestra El Cid en el cómic: la imagen de un mito y una mesa redonda protagonizada por los dibujantes Gregorio González Vilches, Víctor Sáiz Riocerezo e Iván Sarnago.

Además, el ilustrador burgalés Julián de Velasco recibirá el III Premio Burgos y el Cid por una trayectoria de cuatro décadas ligada al periodismo gráfico y al imaginario del Campeador.

La tarde del viernes dejará una de las estampas más vistosas de las fiestas: un desfile de sesenta pendones concejiles que evocará los versos del Cantar desde el paseo de la Sierra de Atapuerca hasta la estatua ecuestre de la plaza del Mío Cid.

El plato fuerte llegará el sábado 3 de octubre con la llegada de las tropas cidianas desde el Solar del Cid hasta el Arco de Santa María, donde Peris-Mencheta leerá el pregón.

La jornada incluirá un torneo ecuestre medieval y el tradicional desfile de antorchas por el casco histórico.

EL CINE

El cine también tendrá un peso específico al cumplirse 65 años del estreno de El Cid, la superproducción que dirigió Anthony Mann en 1961.

El Monasterio de San Juan reunirá a voces como Andrea Bronston -hija del productor-, Carlos Rosado y el guionista Luis Arranz para debatir sobre la huella audiovisual del héroe, en una retrospectiva que culminará el domingo 4 con la proyección íntegra de la película en el Teatro Principal, justo después de la tradicional misa en la Catedral ante los restos de Rodrigo y Jimena.

Un total de 25 colectivos de Burgos, La Rioja, Palencia, Madrid, Zaragoza, Cantabria y Cuenca darán vida a las jornadas.

Para exportar la fiesta más allá de la provincia, la imagen de la Semana Cidiana recalará entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre en las redes de metro de Madrid y Bilbao.

Los interesados podrán consultar la programación al completo en la web oficial o en la caseta informativa habilitada junto al Teatro Principal a partir del 26 de septiembre.