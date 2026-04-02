Miles de personas acompañan el paso del 'Santísimo Cristo de la Luz' este Jueves Santo en Valladolid

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han acompañado este Jueves Santo al paso del 'Santísimo Cristo de la Luz', portado a hombros por la Cofradía de la Hermandad Universitaria del mismo nombre, en una despejada mañana de la Semana de Pasión en Valladolid.

La procesión del Santísimo Cristo de la Luz partió a las 11.00 horas desde el Palacio de Santa Cruz organizada por la Hermandad Universitaria del Santo Cristo y estuvo seguida por centenares de personas entre familias con hijos, universitarios y personas mayores que recorrieron el itinerario y mostraron respeto y recogimiento.

La talla de Gregorio Fernández realizada hacia 1630, está realizada en madera policromada y refleja en sus detalles un gran realismo sobre la imagen de la pasión de Cristo como las dos rosas rojas a los pies de la talla, que simbolizan la sangre derramada por Jesucristo durante su pasión y muerte.

El paso fue portado a hombros por los integrantes de la Cofradía, que sacaron la imagen por la puerta de entrada al Palacio de Santa Cruz mediante una maniobra lenta y detenida, con movimientos cuidadosos, en un esfuerzo al agacharse y curvarse para hacer descender el paso y evitar dañar la talla.

El recorrido se ha desarrollado desde el Palacio de Santa Cruz, posteriormente por la plaza de la Universidad, después en la catedral y vuelta a la sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid. A lo largo de la procesión se ha destacado la afluencia de público en la Plaza de Santa Cruz y la Plaza de la Universidad donde las calles se encontraban casi llenas.

El acompañamiento musical estuvo protagonizado por la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda, el Coro de la Universidad de Valladolid y el gaitero de la Casa de Galicia quienes interpretaron fragmentos del oratorio 'Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz', obra de Joseph Haydn, mientras el público mantenía un silencio solemne y aplaudía puntualmente al gaitero.

Entre los momentos destacados se han incluido la salida de los cofrades más jóvenes, la salida del Cristo de la Luz en Santa Cruz, la interpretación de la gaita desde el banco de la Casa Galicia y la llegada a la entrada de la Facultad de Derecho a las 11.40 para la interpretación del himno 'Gaudeamus Igitur' por parte del Coro de la Universidad.

Entre las autoridades presentes ha destacado el rector de la Universidad de Valladolid Antonio Largo, que vive su última Semana Santa al frente de la institución debido al proceso de elecciones para un nuevo rector al que ya no puede concurrir. Asimismo, han asistido varios concejales del Ayuntamiento, representantes académicos y doctores de la UVA.