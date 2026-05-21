Seminci Campus regresa con una nueva edición de iniciación audiovisual para jóvenes del 13 al 17 de julio

Seminci Campus. - SEMINCI

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid pone en marcha una nueva edición de Seminci Campus, el taller de iniciación audiovisual dirigido a jóvenes de entre trece y 18 años que se celebrará del 13 al 17 de julio en el Espacio Seminci.

La iniciativa mantiene su apuesta por "acercar el lenguaje cinematográfico a las nuevas generaciones a través de una experiencia práctica y formativa centrada en la creación de un cortometraje", tal y como ha subrayado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el taller está concebido como una primera aproximación al trabajo audiovisual profesional, para lo que combina contenidos teóricos y dinámicas prácticas para que los participantes conozcan de primera mano cómo se desarrolla una producción cinematográfica.

A lo largo de cinco jornadas, los alumnos trabajarán en equipo y participarán activamente en todas las fases del proceso creativo, desde el desarrollo de la idea y la escritura del guion hasta el rodaje y la postproducción.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, con un precio de matrícula de 40 euros. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado. También pueden solicitar más información en el correo electrónico actividades@seminci.com.