El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Valladolid incorpora trece nuevos bomberos

Miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid junto a los trece bomberos que se incorporan al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido este viernes el acto de toma de posesión de trece nuevos bomberos, que se incorporan como funcionarios de carrera al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid.

Los bomberos que han tomado posesión en el acto, celebrado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, son Miguel Herreros Diezhandino, Pablo Fernández Hebrero, David Fernández Conejo, José Manero Robledo, Jorge Barea Montoro, Samuel Pérez Collazos, Carlos Fernández Sanz, Pablo Delgado del Cueto, Diego Sáez Hernando, Amine Boudar Hamdaoui, Mario González Ramos, Raúl Vázquez Roldán y Álvaro Sastre Menzinger.

Los trece nuevos profesionales han superado el proceso selectivo para la provisión, mediante oposición libre, de cinco plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023 y ocho a la de 2024.

Tras finalizar la fase de oposición, fueron nombrados funcionarios en prácticas y completaron el Curso de Formación Básica desarrollado entre el 1 de abril y el 25 de junio de 2026, con una duración aproximada de 500 horas.

Durante este periodo han recibido una formación eminentemente práctica y especializada en extinción de incendios, rescate y salvamento, intervenciones en accidentes de tráfico, riesgos tecnológicos, atención a emergencias, manejo de equipos y procedimientos de actuación, además de reforzar la preparación física y técnica que exige esta profesión.

En su intervención de clausura, el alcalde ha felicitado a los nuevos bomberos y ha destacado la dimensión humana y vocacional del servicio público que comienzan a desempeñar: "Ser bombero es mucho más que ejercer una profesión; es asumir una vocación de servicio basada en la disponibilidad permanente, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso con la protección de las personas y de nuestra ciudad".

Carnero también ha subrayado la importancia estratégica de esta incorporación para el futuro del servicio, en el que se "garantiza el relevo generacional de la plantilla", lo que "fortalece la capacidad de respuesta y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con un servicio esencial para la seguridad y el bienestar de Valladolid".

MÁS DE 2.600 INTERVENCIONES EN 2025

Durante 2025, el servicio realizó 2.607 intervenciones, de las cuales 591 correspondieron a incendios, 1.511 a actuaciones de salvamento, 451 a asistencias técnicas y 50 a falsas alarmas.

El tiempo medio de respuesta se situó en torno a los seis minutos, reflejo de la elevada preparación y capacidad operativa de sus efectivos.