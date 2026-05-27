El Servicio de Medio Ambiente de Palencia sanciona con 16.000 euros a dos furtivos por matar dos corzos en Hornillos

Archivo - Corzo abatido en la montaña Palentina. Foto de archivo - SUB GBNO. EN PALENCIA - Archivo

PALENCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia ha sancionado con un total de 16.000 euros a dos furtivos que el 27 de mayo de 2023 fueron sorprendidos por agentes del Seprona, con la colaboración de agentes del puesto de Quintana del Puente, tras disparar sobre un ejemplar macho de corzo en Hornillos de Cerrato.

Los dos furtivos, vecinos de Toledo, ocupaban un turismo junto con una mujer, vecina de Sevilla. Tras ser preguntados por la actividad de caza que estaban realizando, los interpelados reconocieron haber disparado y matado otro corzo, así como no disponer de la autorización preceptiva del coto de Hornillos de Cerrato, donde estaban cazando de manera furtiva. Tras las primeras actuaciones, les fueron decomisados dos rifles.

La tramitación del expediente se ha resuelto ahora con la imposición de dos multas por infracciones a la Ley 4/2021, de Caza de Castilla y León, una para cada uno de los cazadores denunciados, con sanción de 2.000 euros para uno de ellos por la comisión de una falta grave--ha reconocido los hechos y se ha beneficiado del pago voluntario--y una multa de 4.000 euros y la retirada de la licencia de caza por un año para el otro cazador por dos faltas graves y una leve. Además, la resolución determina una indemnización de 10.000 euros a favor del titular cinegético donde se produjeron los hechos, por el valor de los dos corzos matados, según informaron a Europa Press fuentes de Ecologistas en Acción.

La organización ecologista solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente en junio de 2023 ser parte interesada en el expediente sancionador que se incoara sobre el caso. Ante la falta de respuesta, se reiteró la solicitud en varias ocasiones más y se tuvo que recurrir a la presentación de una queja ante el Comisionado de la Transparencia.

En mayo de 2025 se indicó desde el Servicio de Medio Ambiente que el expediente no había iniciado su tramitación al encontrarse judicializado, cuando realmente el Juzgado que instruía el caso lo había archivado en febrero de 2024, hacía más de un año.

Finalmente se inició el expediente sancionador en junio de 2025 pero no fue hasta febrero de 2026 cuando se hizo la propuesta de resolución y en el mes de abril se dictó la resolución definitiva, todo ello con la insistencia de los ecologistas para que se resolviera este caso después de tres años desde la comisión del acto de furtivismo.

EA considera necesario que la labor de los agentes que intervienen en el medio sea respaldada desde los despachos tramitando de manera eficaz y contundente las denuncias. Por ello, reclama que desde la jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente se tomen las medidas oportunas para lograr conseguir respaldar el trabajo de los Agentes Medioambientales y del Seprona.