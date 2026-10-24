El Servicio Municipal de Limpieza de Valladolid incorpora cuatro nuevos vehículos con un desembolso de 344.885 euros - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Limpieza de Valladolid ha incorporado cuatro nuevos vehículos --un furgón 100 por ciento eléctrico equipado con hidrolimpiador y tres furgones con caja abierta y plataforma elevadora trasera-- tras un desembolso de 344.885 euros, financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta.

Estos vehículos completan la adquisición de un total de diez, seis de los cuales se presentaron en julio, con una financiación conjunta superior a los 900.000 euros, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El furgón eléctrico, cuya adquisición ha supuesto un coste de 126.548 euros, está equipado con un sistema hidrolimpiador destinado principalmente a la limpieza de pintadas y de superficies de infraestructuras y elementos del mobiliario urbano.

Dispone de un motor eléctrico de 135 kilovatios (kW), baterías de 77 kilovatios-hora (kWh) y una autonomía aproximada de 317 kilómetros, además de contar con una cabina de tres plazas y una zona de carga de diez metros cúbicos.

El equipo hidrolimpiador dispone de baterías independientes del vehículo, una autonomía aproximada de 3,6 horas de trabajo continuo, una bomba de alta presión de 200 bares y un depósito de agua de 700 litros.

Incorpora también un sistema de calentamiento de agua, así como mangueras, pistolas de presión y otros accesorios para realizar las tareas de limpieza.

Los otros tres vehículos, cuya adquisición ha supuesto un coste conjunto de 218.337 euros, se destinarán al traslado de personal, las labores de inspección y el transporte de materiales.

Cada furgón cuenta con una cabina de tres plazas, una caja abierta de 12 metros cúbicos y una plataforma elevadora hidráulica trasera con capacidad para 1.000 kilogramos.

Dispone de motor diésel Euro VI D de 160 CV, cambio automático, sistema de comunicación por emisora, geolocalización y control de flotas, además de cámara de visión trasera.

La flota del Servicio Municipal de Limpieza está integrada por 151 vehículos, según el inventario incluido en la documentación municipal.