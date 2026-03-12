Los servicios de emergencia intervienen para rescatar a una persona en el río Pisuerga en Valladolid

Imagen del río Pisuerga en el que buscan a una persona en el río Pisuerga - 112

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia intervienen para rescatar a una persona en el río Pisuerga a la altura de la escuela de piragüismo, en Valladolid capital, según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 10.29 horas de este jueves, 12 de marzo, cuando se informó al 112 de la presencia del cuerpo de una persona en el río Pisuerga.

El 112 pasó el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos de Valladolid, a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl y los servicios de emergencias se intervienen en el lugar.