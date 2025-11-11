Siete científicos y divulgadores abordarán la exploración del universo en el Liceo de Salamanca

SALAMANCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teatro Liceo de Salamanca acogerá, el 20 de noviembre, el 'MUY Science Fest Salamanca 2025', primer evento de divulgación científica que se organiza en la capital.

El festival congregará a siete científicos y divulgadores para ofrecer una jornada de charlas que abordarán desde la exploración del universo hasta los últimos hallazgos en evolución humana, en un recorrido que también incluye temas de física cuántica, microbiología, matemática aplicada, neurociencia, biología celular y prehistoria, como han indicado desde el Ayuntamiento de Salamanca durante su presentación.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y la editora de la revista Muy Interesante, Marta Ariño, han presentado este martes la cita.

Según ha señalado el primer edil salmantino, el 'MUY Science Fest' será "una gran oportunidad para que toda España se familiarice con lo que está sucediendo en la ciudad vinculado a la ciencia, la tecnología y la innovación". "Lo impulsamos desde Salamanca Tech, la identidad común que nos une a todos los salmantinos. Los resultados están ahí. Salamanca es la provincia que más incrementó la intensidad tecnológica de su mercado laborar en la última década", según la Fundación Cotec.

Desde 2019 este tipo de empleo ha crecido un 24 por ciento, solo en la ciudad, ha añadido García Carbayo al respecto.

Por su parte, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, ha recalcado que la institución académica tiene "vocación de generar conocimiento y compartirlo". "Con la organización de MUY Science Fest esa misión se renueva. Porque la ciencia no solo se escribe en laboratorios o en artículos especializados: también se cuenta, se conversa, se disfruta. La ciencia pertenece a la sociedad que la hace posible", ha concluido.

Por último, la editora de la revista Muy Interesante, Marta Ariño, ha señalado que este festival es un "paso adelante" en el propósito de la revista de "explicar al gran público cosas que son complejas". "Es un formato de charlas de entre diez y quince minutos por parte de los mejores de cada área", ha subrayado.

El evento 'MUY Science Fest Salamanca 2025' está organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de Salamanca Tech, junto con la Universidad de Salamanca con su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, y la revista Muy Interesante, a través de la Fundación Muy Interesante.

El presentador del evento será el divulgador científico, Ricardo Moure, colaborador habitual en programas de televisión como Órbita Laika y de radios y podcasts como 'No es un día cualquiera' o 'Serendipias'.

El espectáculo comenzará a las 18.30 horas, con apertura de puertas a las 18.00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Además de las charlas que tendrán lugar, el 'MUY Interesante Science Fest Salamanca 2025' también rendirá homenaje a tres investigadoras: la jefa de la Unidad de Mieloma del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, María Victoria Mateos; la profesora en la Universidad de Burgos, Cristina Valdiosera; y la investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y miembro del equipo de Atapuerca desde 2004, Nohemí Sala Burgos.