Vehículo calcinado que se vincula con uno de los grupos de robo de cable de cobre contra los que se ha actuado en la provincia de Burgos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, con edades comprendidas entre los 19 y los 45 años de edad, integrantes de dos grupos delictivos diferentes, que operaban paralelamente, pero de manera independiente, en acciones de robo de cableado de cobre localidades de las comarcas de La Bureba y el Valle del Ebro, en la provincia de Burgos.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, a los detenidos se les atribuyen seis delitos de robo con fuerza, pero seis de ellos ya han quedado en libertad y sólo uno, que contaba con causas previas pendientes con la justicia, ha sido ingresado en prisión.

Como han explicado, en los últimos meses la provincia burgalesa sufrió un repunte en los robos con fuerza sobre el cableado del alumbrado público, principalmente de varias poblaciones próximas al eje de la carretera N-1.

Todos los sucesos presentaban similitudes en su realización, pues se forzaban las arquetas para cortar y extraer el cable y apropiarse del hilo de cobre o accedían a inmuebles abandonados para apropiarse de tuberías y del propio alumbrado interior.

En respuesta a estos casos y "consciente del daño provocado y de la consiguiente sensación de inseguridad que suscita en la población afectada", la Comandancia de Burgos reforzó las labores preventivas y también las de investigación al respecto, bajo la sospecha de la existencia de, al menos, dos bandas que por separado y sin aparente conexión asaltaban las infraestructuras eléctricas de manera sistemática.

Las "exhaustivas y precisas" investigaciones, en el marco de cuatro operaciones iniciadas a la vez para esclarecer, detener y eliminar este tipo de delincuencia, permitió identificar "claramente" a los integrantes de estos grupos que, por otra parte, mantenían cierta organización e infraestructura, con vehículos para desplazarse y transportar el botín, operaban de manera planificada sobre sus objetivos (estudio de puntos vulnerables, horarios de menor vigilancia y vías de escape rápidas), y que actuaban veloz y escalonadamente, con reparto de funciones tales como la vigilancia, el corte, la extracción y la huida.

Fruto de este despliegue policial, que la Guardia Civil destaca que fue "importante" tanto en términos "humanos" como de medios, en uno de los dispositivos dirigidos al seguimiento de estos ilícitos, fueron sorprendidos 'in fraganti', en una localidad de La Bureba, cuatro personas integrantes de uno de los grupos identificados previamente, que fueron detenidos.

Paralelamente, en las mismas fechas, en otro operativo en un punto más al norte de la provincia, fueron identificados y detenidos, también de noche, otras tres personas, pertenecientes a la otra banda seguida por los investigadores, que habían sustraído 300 metros del alumbrado urbano de la localidad y portaban herramientas y ropa de trabajo manchada en el interior de la furgoneta en la que viajaban.

Adicionalmente, las pesquisas realizadas han permitido vincular a uno de los grupos con la sustracción y posterior calcinación de un vehículo, fechas atrás, en Briviesca, y también con otro asalto cometido meses antes a un local de hostelería actualmente sin actividad laboral, de cuyo interior sustrajeron la instalación eléctrica, radiadores y otros objetos metálicos, botín valorado en 100.000 euros.

Practicadas las detenciones, han sido puestos a disposición judicial, en el Juzgados de Briviesca y Miranda de Ebro.

Uno de los detenidos ha ingresado en prisión por una causa anterior pendiente con la justicia, mientras que el resto ha quedado en libertad.