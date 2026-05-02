Siete heridos, entre ellos un menor, en una colisión entre dos turismos en Valladolid

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Siete hombre resultaron heridos, entre ellos un menor, tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la noche del viernes en la calle Faisán de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23.43 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para al menos dos personas heridas, que se encontraban conscientes.

El 112 dio aviso del incidente a la Policía Local de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a siete heridos, todos ellos varones, entre ellos tres de 14, 48 y 45 años, que fueron trasladados en UVI móvil.

Asimismo, se trasladó a otros dos varones de 57 y 65 años en ambulancia de soporte vital básico al hospital Clínico, mientras que otros dos de 20 y 21 años fueron evacuados al hospital Río Hortega.