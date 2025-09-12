Siete productores de 'Alimentos de Palencia' llevarán la gastronomía palentina a la Feria Auténtica Premium de Sevilla

Imagen de la participación de Alimentos de Palencia en una feria. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia asiste la próxima semana, los días 15 y 16, a la feria 'Auténtica Premium Foodcon', que se celebra en Sevialla con siete productores del Club 'Alimentos de Palencia' de la mano de FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas).

Estará presente en este foro "para respaldar el apoyo al sector agroalimentario palentino a la hora de abrir mercados nacionales de comercialización de sus productos", según han asegurado desde la institución provincial.

La Diputación dispone de un expositor de 40 metros cuadradospara dar cabida a las empresas productores del club de calidad: Bodega Negredo, Manuel Garrido Baños (Miel El Camino), Quesería La Oveja que Bala, Pastas y Hojaldres Uko, Quesos Lagunilla y la Olmeda, Quesos Cerrato y Selectos de Castilla con "el objetivo de para mantener contactos comerciales, así como difundir y poner en valor la calidad de nuestros productos, así como realizar catas y presentaciones de sus productos", según la Diputación de Palencia.

La marca Alimentos de Palencia se hará visible a través de las actividades de netwoorking y de una cata de degustación con productos de las empresas participantes que tendrá lugar en el aula Degusta, el lunes 15 de septiembre entre las 13:30 y las 14:00, en el Pabellón 2, dirigida por el representante de las empresas productoras de la marca, Manuel de Prado, gerente de la empresa Selectos de Castilla.

La propuesta de la Diputación palentina es la de "otorgar autenticidad y sostenibilidad a los productos agroalimentarios palentinos, como identidad propia y única vinculada al enorme patrimonio agronómico y gastronómico de esta provincia".

Sevilla celebra la tercera edición de Auténtica 2025, la feria del roducto gourmet con valores, "de origen y sostenible" Auténtica Premium Food acogerá más de 300 firmas expositoras que mostrarán sus últimos alimentos y bebidas gourmet, en una nueva edición que prevé superar los 10.000 visitantes profesionales.

En Auténtica Congress más de 250 líderes del sector se reunirán para abordar los retos y tendencias del futuro alimentario, con la participación de figuras del sector.

Auténtica Premium Food, la feria dedicada al producto premium gourmet, se celebrará en FIBES, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, epicentro del nuevo diálogo social a través de los alimentos y bebidas de calidad, dando cita a los protagonistas que forman parte de la cadena de valor de la industria alimentaria.