Siloé cita a Juan Pablo II antes de tocar ante León XIV: "El arte es casi sagrado, está para ayudar a las personas"

1088971.1.260.149.20260520181031 Siloé, en un momento de la entrevista. - RICARDO RUBIO / EP

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La banda Siloé, que tocará ante el Papa León XIV el próximo 6 de junio en Madrid durante su visita oficial dentro del evento bautizado como 'Festival de la fe', ha citado a poco más de dos semanas de la cita al Papa Juan Pablo II, quien en su carta a los artistas escrita en 1999 aseguraba que "el arte no es entretenimiento, el arte es un acto casi sagrado que está para ayudar a las personas y elevar el espírituo".

"Con dar un uno por ciento de eso, estaremos contentos", ha confesado Xavi Road (guitarra) en entrevista con Europa Press junto al resto de la banda.

Fito Robles (vocalista), de su parte, ha explicado el proceso que su candidatura ha pasado hasta convertirse en una de las bandas que figurarán en el cartel más especial de sus vidas.

"Es algo que nos honra por muchos motivos, no solo por estar cerca del Papa, sino porque el que acude a la cita va a escuchar algo que le cambiará su vida", asegura.

Tras desvelar que fue Pablo Cebrián, productor de su anterior disco, quien propuso su candidatura y que llevará parte de la dirección de la gala, ha asegurado que será "un lujo" escuchar una palabra de parte de León XIV que va a "tocar a todos".

"Mucha ilusión, muchos nervios... es el concierto más especial del año, porque es una cosa histórica. Hay cosas que seguro que no se repetirán", ha añadido.

Otro de los extremos que conforman el ecosistema de la sensación que invade al grupo es "la confianza" de que estarán "más arropados que nunca" y que serán vistos por "millones de peronas".

"Nos repetimos que lo mejor no es no cagarla, sino no molestar. El mensaje importante lo va a dar el Papa. Nosotros vamos al servicio del acto", ha aseverado.