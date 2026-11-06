El Sindicato de Policías Municipales suspende las movilizaciones en Valladlid tras lograr un compromiso del Ayuntamiento

El SPPM comunica que han cancelado las movilizaciones convocadas por sus demandas al Ayuntamiento de Valladolid. - SPPM VALLADOLID

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM) de Valladolid ha comunicado que suspende las movilizaciones convocadas, entre ellas la protesta convocada para este sábado en la Feria donde se celebra un acto político con presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que aseguran que han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para resolver sus demandas "antes del 31 de marzo de 2027".

En un comunicado publicado en su página web, el sindicato ha explicado que han logrado que el edil de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, se comprometa "por escrito" a "resolver las demandas en materia de disponibilidad laboral e índices correctores por nocturnidad".

Además, han señalado que la próxima semana se abrirán las mesas de negociación.

"El contacto mantenido en las últimas horas entre el concejal y la representación sindical del SPPM ha fructificado en un documento de compromiso administrativo e institucional que blinda las garantías de negociación de la plantilla. El acuerdo establece un calendario de trabajo con mesas específicas que comenzarán la próxima semana, así como la convocatoria de una mesa común para el resto de servicios municipales afectados por el turno nocturno", han detallado.

La principal garantía del acuerdo, han añadido, "radica en la fijación de un límite temporal estricto: toda la tramitación procedimental, fiscalización económica y aprobación definitiva en Junta de Gobierno deberá estar completada antes del 31 de marzo de 2027".

De este modo, entienden que se asegura que "las demandas sean efectivas y aplicables plenamente antes de la finalización del presente mandato".

Por ello, han informado de que suspenden la convocatoria de concentración prevista para este sábado, 7 de noviembre, a las 10.45 horas en la Feria de Valladolid, donde a las 12.00 se celebrará un acto político del Partido Popular, con presencia de su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

El SPPM ha manifestado su "profundo agradecimiento a toda la plantilla" y a los medios de comunicación que se han hecho eco de las "justas demandas laborales" durante estos días.