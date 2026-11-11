Sindicato de Vivienda critica la "represión policial" en una huelga necesaria porque la gente "no puede pagar sus casas"

1132839.1.260.149.20261111120139 Manifestación de estudiantes convocada por el Sindicato de Vivienda con representación de la Coordinadora Juvenil Socialista y su rama estudiantil la Organización Estudiantil Socialista. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas, principalmente jóvenes y estudiantes, han participado en una manifestación en el marco de la huelga general convocada por el Sindicato de Vivienda de Castilla y León, que ha criticado la "represión policial" en los piquetes informativos realizados en una jornada necesaria porque la gente "no puede pagar sus casas".

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha subrayado, en una atención a medios al inicio de la misma en la plaza Fuente Dorada, que la huelga y las protestas de este 11 de noviembre se desarrollan para "decir basta al rentismo, al capitalismo y a los gobiernos decididos a apuntalar el negocio de la vivienda y perpetuar la miseria" de los ciudadanos.

En este sentido, ha defendido que la huelga es necesaria: "Hay gente que está diciendo que no es el momento porque estamos en esta época de elecciones y no sé qué. A esa gente le diría que me expliquen por qué no es el momento cuando la gente no puede pagar sus casas, cuando estamos viendo cómo diariamente desahucian a familias trabajadoras de sus casas, cuando estamos viendo que todos los gobiernos, desde los parlamentos, independientemente de su signo político, están decididos a apuntalar el negocio de la vivienda".

"Era el momento mucho antes, pero mejor tarde que nunca", ha agregado, para cuestionar, asimismo, la "represión policial" ante algunos piquetes informativos. "La respuesta que tenemos por parte del Estado siempre es la misma: represión policial cuando la clase trabajadora se organiza y lucha por lo suyo. Mientras tanto, tenemos a grupos de desocupación campando a sus anchas por las calles contra los que no hacen nada", ha censurado.

El Sindicato de Vivienda ha congregado a decenas de personas, incluidos representantes de la Coordinadora Juvenil Socialista y su rama estudiantil, la Organización Estudiantil Socialista, así como a profesionales de la enseñanza agrupados en los sindicatos STECyL y STACyL.

"Luchar hasta vencer, hasta llevar a las obreras al poder", "contra el rentismo y su violencia, ahora y siempre resistencia", "fuera rentistas de nuestros barrios" o "gobierno progresista hipócrita y rentista", han sido algunas de las proclamas de los manifestantes durante la marcha que tras arrancar en la plaza de Fuente Dorada ha recorrido la calle Ferrari, la plaza Mayor y María de Molina para continuar por la avenida Miguel Ángel Blanco y Salamanca hasta la plaza de las Cortes.