VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales Satse-FSES, CSIF, CCOO y UGT, representadas en la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León, han presentado un escrito conjunto dirigido al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el que exigen la "revocación inmediata" del acuerdo suscrito el pasado 10 de noviembre entre la Consejería y el sindicato médico CESM.

Según han informado los cuatro sindicatos en un comunicado recogido por Europa Press, las organizaciones cuestionan la creación de una denominada Mesa Técnica de negociación para la profesión médica que pueda asumir "competencias reservadas legalmente a la Mesa Sectorial y excluir de las deliberaciones a los representantes sindicales legitimados".

Asimismo, han advertido de que el acuerdo anunciado incluye materias cuya negociación corresponde a la Mesa Sectorial conforme a la legislación vigente.

En este sentido, han subrayado que no se oponen a las mejoras laborales y profesionales del colectivo médico ni cuestionan la posibilidad de mantener reuniones bilaterales, pero han rechazado que estos encuentros puedan utilizarse "para anticipar, condicionar o cerrar acuerdos sobre condiciones de trabajo al margen de los órganos legalmente establecidos".

Las organizaciones firmantes han recordado que la ley reconoce a la Mesa Sectorial como el ámbito competente para negociar las condiciones laborales del personal estatutario de Sacyl y han invocado la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que el derecho a la negociación colectiva comprende también la participación efectiva en las deliberaciones y no únicamente la intervención en la aprobación final de los acuerdos.

Además, han señalado que existen antecedentes judiciales recientes que ponen de manifiesto la importancia de respetar los cauces legalmente establecidos para la negociación colectiva y garantizar la participación de todas las organizaciones legitimadas.

Ante esta situación, los sindicatos han solicitado que se revoque "sin demora" el acuerdo alcanzado con CESM y han advertido de que la denominación de un órgano como técnico "no puede servir para justificar la exclusión de los sindicatos legitimados cuando en él se desarrollen auténticas negociaciones sobre condiciones laborales".

Como alternativa, las cuatro organizaciones han exigido la convocatoria "inmediata, con un calendario definido", de los grupos de trabajo ya constituidos en el ámbito de la Mesa Sectorial, "con garantías de participación sindical y respeto a las competencias de su Pleno".

De este modo, han reclamado que todas las medidas relacionadas con retribuciones, jornada, descansos, permisos, carrera profesional, plantillas, recursos humanos y provisión de plazas sean abordadas mediante una negociación "transparente y efectiva" para avanzar en mejoras laborales para el conjunto de profesionales de Sacyl, "sin acuerdos excluyentes ni posibles agravios entre categorías".

Por último, CCOO, Satse-FSES, CSIF y UGT han advertido de que se reservan el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder frente a los actos derivados de este acuerdo, incluida la defensa del derecho fundamental a la libertad sindical, y han reclamado a la Consejería de Sanidad que respete las reglas de negociación establecidas y abandone cualquier iniciativa que pueda vaciar de contenido las competencias de la Mesa Sectorial.