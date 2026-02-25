'Sonsolidario' espera reunir en torno al baile latino y la solidaridad a varios miles de personas el día 8 en Valladolid

El vicepresidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Tomás Pérez, la responsable de la escuela de baile Yrasón, Yrasema López, y el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales de Valladolid, Rodrigo Nieto. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los amantes de los bailes latinos tienen una cita en la Cúpula del Milenio de Valladolid el próximo 8 de marzo con la octava edición del evento 'Sonsolidario', en el que actuarán unos 300 bailarines pero para el que se espera más asistencia en el 'baile social', que en la edición del año pasado reunión a más de 3.000 aficionados, todo ello para recaudar fondos destinados al Banco de Alimentos.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, el vicepresidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Tomás Pérez, y la responsable de la academia de baile Yrasón, Yrasema López; han presentado este encuentro de baile, una cita solidaria que "une cultura, participación ciudadana y compromiso social".

El encuentro tendrá lugar el domingo 8 de marzo, a partir de las 17.30 horas en la Cúpula del Milenio, con apertura de puertas a las 16.30 horas.

Las entradas están a la venta en las escuelas de baile participantes, con un precio de 6 euros que se destinará como donativo íntegramente a la compra de productos alimentarios de primera necesidad, para atender a las personas beneficiarias del Banco de Alimentos.

Durante la presentación, Nieto ha subrayado que el Ayuntamiento apoya iniciativas como ésta que combinan solidaridad y participación ciudadana y que en años anteriores han obtenido una respuesta muy positiva.

Por su parte, El vicepresidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Tomás Pérez, ha destacado la importancia de iniciativas como 'SonSolidario', que permiten mantener "abastecidos los almacenes" y atender a las personas más vulnerables de la ciudad y la provincia.

Según ha explicado, el Banco de Alimentos de Valladolid proporciona ayuda a más de 8.100 personas, entre ellas 1.500 niños menores de 8 años y cerca de un centenar de lactantes de menos de seis meses, a través de más de un centenar de entidades colaboradoras, tanto de consumo como de reparto.

En 2025, el Banco de Alimentos de Valladolid logró distribuir más de 1.400.000 kilos de comida entre quienes más lo necesitan, gracias a la aportación solidaria de los vallisoletanos. Esa labor se sostiene sobre el trabajo diario de unos 79 voluntarios, así como el apoyo de más de 1.000 personas que se suman a las grandes recogidas en supermercados, tanto en primavera como en Navidad.

Pérez ha querido agradecer, además, el respaldo del Ayuntamiento de Valladolid, de las escuelas de baile, patrocinadores y, de forma especial al equipo de 'Sonsolidario', a quienes considera ya parte esencial de la familia del Banco de Alimentos.

El 'Sonsolidario' nació en 2017 por iniciativa de la academia de baile Yrasón, dirigida por Yrasema López, con el objetivo de reunir a escuelas y academias de baile de la ciudad en torno a una causa solidaria. Ocho ediciones después, el evento se ha "consolidado como un referente".

En la edición de 2025 se logró cubrir por completo el aforo de la Cúpula del Milenio, con hasta 3.200 participantes.

El evento contará con la participación de numerosas escuelas de baile de Valladolid, así como con la colaboración altruista de profesionales como la fotógrafa Aurora, el DJ Ponce y Jesús María Gómez, que ejercerá como presentador del acto.

Además, voluntarios del Banco de Alimentos velarán por el correcto desarrollo de la jornada.

El programa incluirá un espectáculo de baile de 17.30 a 19.30 horas, con la participación de 300 bailarines y, posteriormente, de 19.30 a 22.00 horas, un "baile social" abierto a todas las personas asistentes.