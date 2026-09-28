Soria acoge el 8 de octubre un concierto "variado" de la Unidad de Música de la División San Marcial

Bravo (I), Esparza y Bascoy presentan el concierto de la Unidad de Música de la División San Marcial. - EUROPA PRESS

SORIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Música de la División San Marcial, con sede en Burgos, ofrecerá el 8 de octubre a las 19.00 horas en el Teatro Palacio de la Audiencia, un concierto con un variado repertorio con música militar, zarzuela, jazz y marchas militares.

El coronel Ángel Esparza, subdelegado de Defensa en Soria, el capitán José Javier Bascoy, director de la Unidad de Música, así como el comandante Bravo, de comunicación del Cuartel General de la División San Marcial, han presentado este concierto, que es gratuito, pero habrá que recoger previamente las entradas en la sede de la Subdelegación de Defensa.

Bascoy ha dado más detalles del concierto que contará con "un repertorio muy variado haciendo gala de la versatilidad de la música militar" con el fin de demostrar que "este tipo de música se puede mover por distintos estilos con total soltura".

Además de música militar habrá momentos para otras variedades como la zarzuela.

Así, se abrirá el concierto con el preludio de la zarzuela 'La patria chica', de principio del siglo XX. Como música militar se interpretará 'La música nocturna de las calles de Madrid', con una adaptación del quinteto de cuerda a viento.

El concierto avanzará con momentos para los solistas, donde un sargento tocará con el flautín y otro a modo de jazz, tributo a Harry James. Se vuelve a la música clásica y se cerrará con la marcha militar 'Boinas y cascos azules de España'.

ACTOS DE OCTUBRE EN DEFENSA.

Además, el 7 de octubre se abrirá la exposición 'La bandera que vino de la mar', con una charla sobre los orígenes a cargo de José Luis Álvarez Ruiz de la Hermosa, oficial de la Armada y Vexilólogo.

El día 8 se celebrará el concierto mientras que el día 15 se festejará el Día de la Subdelegación de Defensa a las 12.00 horas en la plaza frente a la subdelegación.

Por otro lado, el 30 de octubre se celebrará el homenaje a los caídos en el panteón militar en el cementerio de Soria, con un acto breve donde deposita un ramo con el toque de oración con la División San Marcial.