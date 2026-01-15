Soria consolida en 2025 sus datos de visitantes con un modelo de turismo regenerativo

SORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria considera 2025 com un año que confirma la consolidación de la ciudad como destino y, sobre todo, la evolución hacia un "modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la regeneración del entorno urbano, natural y cultural", como ha explicado la concejal Yolanda Santos.

La responsable municipal ha destacado que durante el pasado año se atendió a 38.560 personas en las oficinas municipales de turismo, una cifra que mantiene la tendencia estable y de crecimiento registrada desde la recuperación tras la pandemia en 2023, 2024 y 2025.

Uno de los datos más significativos vuelve a ser el de la ermita de San Saturio, principal icono turístico de la ciudad, que recibió 86.000 visitantes en 2025, muy por encima de las cifras de atención en oficina, lo que la convierte en el mejor termómetro de la afluencia real a Soria. La evolución continúa al alza respecto a años anteriores y muestra un flujo cada vez más repartido a lo largo del año, con picos en agosto y Semana Santa, pero con una creciente desestacionalización que refuerza la estabilidad del sector.

En cuanto a la procedencia, Madrid sigue siendo el principal mercado emisor, con casi el 25% de las consultas, seguido de Castilla y León y Cataluña, que recupera un peso destacado tras los años de pandemia.

EXTRANJEROS

Entre los visitantes internacionales, 1.516 personas atendidas en 2025, destacan Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Países Bajos, lo que refuerza el posicionamiento europeo de Soria como destino cultural y de naturaleza, aunque el Ayuntamiento mantiene como reto estratégico incrementar la llegada de turistas extranjeros.

En este sentido, a través de programas como Mycotour la ciudad estará más presente en foros internacionales y el objetivo es mejorar tanto las cifras como la variedad de orígenes en próximos años. La estancia de dos días ya es la más habitual con un 34%, y la meta es seguir ampliando esta media con nuevos productos.

Santos admite que "existe la necesidad de avanzar en la prolongación de la estancia media, ya que una visita de un día suele implicar que no se pernocta en la ciudad y reduce el impacto positivo sobre la hostelería, el comercio y la economía local".

La estrategia municipal también se refleja en la diversificación de canales de información: atención presencial, telefónica, correo electrónico, newsletters y una web que se consolida como referente, con más de 160.000 usuarios y 834.000 consultas de eventos a lo largo del año, la mayoría procedentes de búsquedas en Google y un volumen creciente de accesos directos, indicador de fidelización y confianza.

Más allá de las cifras, la concejal ha subrayado que el verdadero valor del balance de 2025 está en el modelo turístico que se está construyendo en Soria, que no consiste "en crecer sin más, sino crecer mejor, con un turismo que deje más de lo que se lleva, que contribuya a conservar el patrimonio, a cuidar el entorno natural y a dinamizar la economía local".

En este sentido, Yolanda Santos ha reivindicado el concepto de turismo regenerativo como eje de la política municipal, un turismo que no solo sea sostenible, sino que mejore activamente la ciudad, impulse el comercio y la hostelería, proteja espacios como el río Duero y San Saturio y genere empleo estable.

Proyectos como Mycotour, Soria Orígenes, el futuro barco del Duero o la puesta en valor de Valonsadero forman parte de esta estrategia que busca alargar las estancias, atraer a un visitante respetuoso, interesado por la cultura y la naturaleza, y convertir cada visita en una experiencia auténtica y positiva tanto para quien llega como para quienes viven en Soria.