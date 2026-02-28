Soria ¡YA! critica la "falta de compromiso" de PP y PSOE con el tejido industrial y económico de la provincia

Ángel Ceña durante un acto de campaña en El Burgo de Osma (Soria). - SORIA ¡YA!

SORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha criticado la "falta de compromiso" de PP y PSOE con el tejido industrial y económico de la provincia soriana al no poner en marcha las ayudas para el funcionamiento en sus máximos.

Precisamente, la formación ha centrado su segundo día de campaña en sanidad, infraestructuras, sector primario y desarrollo industrial en el Moncayo, El Burgo y el Campo de Gómara con una jornada de proximidad en estas comarcas y con actos dirigidos a trasladar su programa electoral a los vecinos.

La plataforma ha desarrollado este sábado una caravana por el Moncayo soriano y El Burgo de Osma y ha recorrido también varios municipios del Campo de Gómara, donde ha mantenido encuentros con residentes y ha expuesto las propuestas específicas para estos territorios, con una segunda etapa prevista para el domingo.

En Ágreda y Ólvega, la candidatura ha subrayado la necesidad de garantizar una atención pediátrica estable en los centros de salud y de reforzar los servicios sanitarios en el medio rural, al considerar que la cobertura asistencial resulta esencial para fijar población y asegurar la igualdad en el acceso a la sanidad.

Asimismo, ha defendido la reapertura como residencia de mayores de la antigua residencia Sor María de Jesús en Ágreda con el objetivo de ampliar el número de plazas asistenciales y favorecer la creación de empleo en la zona, dentro de una estrategia que vincula servicios públicos y dinamización económica.

En materia de infraestructuras, Soria ¡YA! ha recordado dos compromisos que considera "incumplidos" por PP y PSOE, entre ellos la conversión de la carretera CL-101 en autovía, una promesa atribuida a los 'populares' que no se ha ejecutado, y la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, un compromiso que, según la plataforma, asumieron responsables socialistas sin que se haya llevado a cabo.

Asimismo, la formación ha señalado que PP y PSOE "venden compromiso pero en realidad ambos son igual de incumplidores", en referencia a lo que califican como "reiterados anuncios sin ejecución efectiva en la provincia".

ÁMBITO ECONÓMICO E INDUSTRIAL

En el ámbito económico e industrial, la candidatura ha reiterado su propuesta de implantar un ciclo de Formación Profesional de la rama industrial en el Moncayo con el fin de consolidar el tejido productivo y responder a la demanda de personal cualificado por parte de las empresas de la zona.

También ha planteado la declaración del Parque Natural del Moncayo como herramienta para compatibilizar la protección del entorno con el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades vinculadas al territorio.

La plataforma ha reprochado tanto al PP como al PSOE que no hayan aplicado de forma efectiva las ayudas al funcionamiento destinadas a territorios despoblados como Soria pese a su reconocimiento en el ámbito europeo y estatal, y ha considerado que la "falta de aplicación real supone una oportunidad perdida" para mejorar la competitividad de las empresas y frenar la pérdida de población.

En El Burgo de Osma, la jornada concluirá con un acto de campaña en el que los candidatos Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar abordarán las prioridades específicas de esta comarca y defenderán la finalización del nuevo centro de salud como una actuación urgente para garantizar una atención sanitaria adecuada.

En cuanto a infraestructuras, Soria ¡YA! propondrá la redacción y ejecución del proyecto de carretera 2+1 en la CL-116 para conectar la villa burgense con Monteagudo de las Vicarías a través de Almazán con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reforzar la conectividad.

En el plano económico, la plataforma ha subrayado la necesidad de impulsar la modernización y el desarrollo del polígono industrial de El Burgo de Osma, de titularidad autonómica, como elemento clave para atraer nuevas inversiones, consolidar las empresas ya implantadas y generar empleo estable en la comarca.

Soria ¡YA! ha criticado que tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la Junta el polígono no haya recibido el impulso necesario para convertirse en un motor económico y ha defendido que el futuro de El Burgo de Osma y de las comarcas visitadas depende de decisiones concretas en sanidad, infraestructuras, sector primario y actividad económica para mantener población y favorecer el crecimiento.