El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja un segundo premio íntegro en Aranda de Duero (Burgos)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Lotería Nacional de este sábado, 18 de julio, ha dejado un segundo premio íntegro, que ha repartido 120.000 euros y ha recaído en el número 36.809, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero.

En concreto, los billetes con las mencionadas cifras ganadoras se han vendido en la Administración de Lotería número 1, situada en la calle Las Boticas, 6.

El primer premio, por su parte, ha repartido 600.000 euros y ha recaído en el número 28.920, y se ha vendido también íntegro en la Administración número 23 de Terrassa (Barcelona).

Por su parte, los reintegros han sido para el 0, 1 y 7.