El sorteo de La Primitiva deja más de 670.000 euros en Burgos

BURGOS, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 8 de junio, ha dejado un premio de 671.194,34 euros en un boleto sellado en Burgos capital, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Se trata del único boleto acertante de primera categoría --seis aciertos-- que fue validado en el despacho receptor número 18.085 de Burgos, situado en Pablo Casals, 17.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 02, 33, 48, 21, 11 y 13. El número complementario es el 46, el reintegro el 5 y el Joker, 5521070. La recaudación del sorteo ascendió a 6.236.175,00 euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.800.000,00 euros.