La Subdelegación del Gobierno en Soria iniciará la encuesta nacional de cultivos en unas 200 fincas

SORIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Soria, a través de la Unidad de Agricultura, iniciará en fechas próximas el trabajo de campo de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE) en carca de 200 fincas de la provincia.

La encuesta es una operación estadística anual del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que permite conocer el uso del suelo agrícola y los rendimientos de los cultivos. En 2026, la encuesta se realizará en Ventosa del Ducado, Tardesillas, Ventosa de la Sierra, Abión y Villar del Campo/Pozalmuro, sobre unas 200 fincas y una superficie aproximada de 250 hectáreas.

Así lo expuso la jefa de la Dependencia, Mercedes Pilar Izquierdo, en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada este mes de mayo. La Unidad de Agricultura desarrolla en la provincia trabajos técnicos vinculados al MAPA, tareas de apoyo a otros organismos estatales y funciones de representación de la Administración General del Estado en expedientes de incidencia territorial.

La ESYRCE constituye una de las principales misiones periódicas de la Unidad. El trabajo de campo se realiza sobre cinco segmentos asignados por el MAPA y, después, permite comparar los datos obtenidos por la Unidad de Agricultura y los recogidos por los técnicos de Agroseguro. Esta labor aporta información de base para las estadísticas agrarias oficiales y para el conocimiento de la evolución de los cultivos en la provincia. La Unidad mantiene también el control de actividades formativas financiadas por el MAPA.

Desde la última Comisión de Asistencia al Subdelegado se ha realizado un control en el municipio de Soria dentro de los programas plurirregionales de formación dirigidos a profesionales del medio rural. También de las actividades de especial interés de entidades nacionales de mujeres rurales y del programa CULTIVA, orientado a la formación práctica de jóvenes profesionales del sector agrario.

SILOS

En relación al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Unidad continúa su colaboración en las cuestiones vinculadas a los silos de la Red Básica situados en Almazán, Aliud, Coscurita y La Rasa. Estas instalaciones forman parte de la red estatal de almacenamiento agrario y requieren seguimiento técnico y administrativo en los procesos de venta en los que están inmersos.

La actividad ordinaria incluye la elaboración semanal del Informe de Coyuntura Territorial Agraria, que recoge la evolución del sector en la provincia, y la preparación mensual del informe sobre fenómenos meteorológicos adversos para la agricultura cuando procede.

La Unidad asiste además cada mes a la Comisión Provincial de Estadística Agraria y, desde la última Comisión, ha contestado dos consultas o solicitudes de informe sobre evaluación de impacto ambiental remitidas por el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

INSPECCIÓN FITOSANITARIA

En materia de inspección fitosanitaria a la exportación, la Unidad de Agricultura de Soria ha prestado servicio de suplencia al inspector de la Estación de Camiones de Burgos. La inspección fitosanitaria verifica que los productos vegetales cumplen los requisitos exigidos por los países de destino. El informe abordó también las misiones encomendadas por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El coordinador de Relaciones Agrarias ha actuado como representante de la Delegación en las comisiones de seguimiento de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Duruelo de la Sierra y Covaleda. Estos planes financian actuaciones turísticas ligadas a sostenibilidad, competitividad y mejora de destinos.

Ese mismo responsable ha representado a la Administración en la provincia de Soria en tres expedientes de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por instalaciones de parques eólicos y por sus infraestructuras de evacuación. En estos procedimientos se firmaron 114 actas previas de ocupación, documentos que identifican bienes, derechos y personas afectadas antes de la ocupación administrativa.