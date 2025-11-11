Sube un 0,23% la población en el tercer trimestre en CyL que gana 5.472 habitantes

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León subió un 0,23 por ciento en el tercer trimestre de 2025, novena mejor evolución de las comunides autónomas y ligeramente por encima del incremento nacional que se situó en el 0,21 por ciento, según la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Castilla y León se situó en este periodo en 2.412.242 personas, frente a las 2.2406.770 a 1 de julio de 2025, lo que supone 5.472 personas más. Y en comparación con los datos de octubre del año anterior (2.395.698), la Comunidad Autónoma ha ganado 16.544 habitantes, un 0,69 por ciento.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla y los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%).

En total, la población residente en España aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 474.454 personas.

