Sube un 0,27 la población en CyL, octavo mayor incremento del país, 6.580 personas más que el trimestre anterior

Archivo - Un grupo de personas mayores paseando por la calle - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León creció un 0,27 por ciento durante el tercer trimestre del año, tras ganar 6.580 habitantes, y se situó en un total de 2.433.641 habitantes a 1 de octubre de 2026, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el INE.

Durante el tercer trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas y los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,48%), Comunidad de Madrid (0,46%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36%). La media nacional aumentó un 0,26 por ciento.

Además, respecto a octubre de 2025 la población de Castilla y León ha aumentado en 17.926 habitantes, un 0,74 por ciento.

(((habrá ampliación)))