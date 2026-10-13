Sube un 0,6% la creación de empresas en agosto, cuarto peor dato del país donde crece un 5,7%

Datos del Ine de las sociedades mercantiles creadas en agosto. - INE

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León aumentó un 0,6 por ciento en julio en tasa interanual con un total 181 sociedades mercantiles constituidas (todas ellas sociedades limitadas), en un mes con 46 empresas disueltas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto peor del país donde la creación de empresas creció un 5,7 por ciento. Cantabria (68 por ciento), Principado de Asturias (46,8 por ciento) y Región de Murcia (34,5 por ciento) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en agosto.

Por su parte, la creación de sociedades se redujo en Comunidad Foral de Navarra (-13,2 por ciento), Illes Balears (-7,2 por ciento) y Cataluña (-1,1 por ciento).

Para la constitución de las 181 empresas creadas en agosto se suscribieron algo más de 3,8 millones de euros, todo capital desembolsado, lo que supone un 59,76 or ciento menos que en el mismo mes de hace un año.

Respecto a las 46 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Castilla y León, 36 lo hicieron de forma voluntaria; seis por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

Por su parte, en agosto ampliaron capital 39 sociedades, un 17 por ciento menos que el mismo mes del pasado año, con un capital suscrito de 7,4 millones de euros.