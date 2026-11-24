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VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Castilla y León se situó en 2.419.967 habitantes a 1 de enero de 2026, con un crecimiento de 18.746 personas en un año, un 0,78 por ciento, por debajo del aumento nacional (1,0 por ciento), según los primeros datos del Censo Anual de Población 2026 publicados este martes por el INE.

De este total, 2.194.052 tenían nacionalidad española, que supone el 90,66 por ciento, por encima del peso que tiene en España (85,3 por ciento), y 225.919 nacionalidad extranjera, el 9,34 por ciento, por debajo en este caso que la media donde llega al 14,7 por ciento.

Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española cayó un 0,18 por ciento (4.000 personas menos en cifras absolutas) y el de nacionalidad extranjera creció un 11,19 por ciento --22.746 más--. Por provincias la población aumentó en las nueve lideradas en datos absolutos por Valladolid, que ha ganado 5.492 habitantes (+1,04 por ciento), seguida de Burgos, con 2.656 más (+0,73 por ciento); León, con 2.319 más (+0,52% por ciento); Segovia, con 2.275 más (+1,44%); Salamanca, que ha ganado 1.863 habitantes (+0,57%); Palencia, con 1.610 más (+1,01%), y Ávila, cuya población ha aumentado en 1.589 (+0,99%).

Valladolid lidera los datos totales de población, con 534.136, seguida de León (450.349), Burgos (365.319), Salamanca (330.309), Zamora (165.766), Ávila (162.327), Segovia (160.526), Palencia (160.312) y Soria (90.923).

Los menores aumentos de la población en cifras absolutas y por debajo del millar se han producido en Soria, que ha ha sumado 740 habitantes, (+0,82%), y Zamora, que ha ganado 202 habitantes (+0,12%).

En España, la población residente a 1 de enero de 2026 se situó en 49.618.622 habitantes, 490.325 personas más que en la misma fecha de 2025 y de este total, 42.340.488 tenían nacionalidad española y 7.278.134 nacionalidad extranjera y respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad española se incrementó un 0,3 por ciento y el de nacionalidad extranjera un 5,3 por ciento.

Durante el año 2025 la población aumentó en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en Melilla. Los mayores incrementos en cifras absolutas se produjeron en Comunitat Valenciana (106.933 personas más), Cataluña (82.150 más) y Andalucía (80.936 más).

Y en términos relativos, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0 por ciento), Castilla-La Mancha (1,5 por ciento) y Aragón (1,4 por ciento). Por provincias, la población se incrementó en todas, excepto en Melilla (-0,4%). Las que más crecieron fueron Toledo (2,4%), Alicante (2,3%) y Castellón (2,1%).

((((habrá ampliación))))