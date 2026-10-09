Sube un 1,1% el censo de electores en CyL hasta 2.106.438 por un incremento de los residentes en el extranjero

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VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.106.438 electores podrán votar en Castilla y León en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un 1,10 por ciento más en comparación con los comicios generales del 23 de julio de 2023, según los datos ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

En total, el censo ha aumentado en 22.862 electores respecto al de la cita con las urnas de 2023, cuando alcanzó los 2.083.576 electores. Además, 68.394 ciudadanos de Castilla y León podrán votar por primera vez en unos comicios tras haber cumplido los 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales.

La mayor parte serán electores de Castilla y León residentes en España, con 1.918.977, un 0,17 por ciento menos que hace casi cuatro años y 3.200 menos en cifras absolutas. Por su parte, los electores de Castilla y León residentes en el extranjero ascienden a 187.461, un 16,15 por ciento más respecto a los comicios generales de 2023 --26.062 más en cifras absolutas--.

Por provincias, el mayor número de electores corresponde a Valladolid, con 440.219 de los que 422.478 residen en España y 17.741 en el extranjero. Le siguen León, con un censo total de 425.983 personas, 370.903 residentes en el país y 55.080 en el extranjero; Salamanca, con 304.762 (268.176 en España y 36.586 fuera), y Burgos, con 300.630 (278.257 en España y 22.373 en el extranjero).

El resto de las provincias se quedan por debajo de los 200.000 electores y una, Soria, por debajo de los 80.000: Zamora, con 162.251 (138.147 residentes en España y 24.104 en el extranjero); Palencia, con 137.466 (128.729 residentes en España y 8.737 en el extranjero); Ávila, con 136.598 (126.996 residentes en España y 9.602 en el extranjero); Segovia, con 121.460 (117.282 residentes en el país y 4.178 en el extranjero), y Soria, con 77.069 (68.009 en España y 9.060 en el extranjero).

Valladolid encabeza también el número de nuevos electores, con 16.964, seguida de León (11.817), Burgos (10.633), Salamanca (9.493), Segovia (4.623), Ávila (4.546), Palencia (4.213), Zamora (3.954) y Soria (2.421).

En España, el próximo 29 de noviembre podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre y en ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.