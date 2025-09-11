Sube un 11,4% la creación de empresas en julio, séptimo peor dato del país

Archivo - Imagen de archivo de una empresa - JCYL - Archivo

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 11,4 por ciento en julio en tasa interanual, como la media española, con un total 255 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas alcanzó las 59, un 21,3 por ciento menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución de la creación de empresas del país que subió en casi todas las comunidades autónomas salvo en cuatro por lo que Castilla y León anota de este modo el tercer menor aumento nacional.

Además, con el ascenso de julio, la creación de empresas en Castilla y León encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Región de Murcia (41,3%), Principado de Asturias (37,8%) y La Rioja (22,2%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en julio mientras que Aragón (-10,9%), Cantabria (-7,1%) y Comunidad Foral de Navarra (-2,9%) registraron los descensos más acusados.

Para la constitución de las 255 empresas creadas el pasado mes de julio, una anónima y el resto sociedades limitadas, se suscribieron algo más de 15,55 millones de euros, un 17,86 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (15,51 millones de capital desembolsado).

En cuanto a las 59 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Castilla y León, 50 lo hicieron de forma voluntaria; tres por fusión con otras sociedades y las otras seis restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 17,3 por ciento en Castilla y León en julio hasta las 62 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 15,7 millones de euros, cifra un 27,7 por ciento inferior a la de julio del año anterior.