Sube un 12,3% la compraventa de viviendas en noviembre, sexto mayor aumento del país

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León ha crecido un 12,3 por ciento en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 7,8 por ciento a nivel nacional, y alcanzó las 3.166 operaciones, el segundo mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la Comunidad de la serie histórica.

No obstante, si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la Comunidad, con una caída 3,7 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Castilla y León, 2.947 se realizaron sobre viviendas libres y 219 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 497 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.669 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 5.235 operaciones sobre viviendas y además de las 3.166 compraventas, 1.180 fueron herencias, 89 donaciones y cuatro permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Castilla y León 10.407 fincas urbanas a través de 6.280 compraventas, 2.090 herencias, 211 donaciones, 14 permutas y 1.812 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 7.117 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.748 herencias, 2.339 compraventas, 146 donaciones, 29 permutas y 1.855 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias fue la Comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15 por ciento seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente