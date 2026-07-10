Sube un 2,1% el transporte urbano por autobús en mayo, sexto mejor dato del país

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VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 2,1 por ciento en mayo en Castilla y León respecto al mismo periodo del año anterior y registró una cifra de 7.324.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,8 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mejor dato en la evolución del transporte urbano por autobús que lideraron País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%), con las mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.