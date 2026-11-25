Archivo - Una mujer señala el valor de mercado de una escritura de compraventa de una hipoteca, a 30 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Castilla y León aumentó un 2,9 por cieno en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 2,3 por ciento a nivel nacional, hasta un total de 1.758 operaciones operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, en concreto, del octavo mejor dato en la variación anual del número de hipotecas sobre viviendas que subió en nueve territorios. Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en septiembre fueron Comunidad Foral de Navarra (33,3 por ciento), Comunitat Valenciana (9,9 por ciento) y Cataluña (9,1 por ciento).

Por su parte, las que presentaron mayores descensos fueron Illes Balears (-34,0 por ciento), País Vasco (-18,9 por ciento) y La Rioja (-17,5 por ciento).

Y comparado con el mes anterior, se ha producido un incremento del 14,3 por ciento en las firmas de hipotecas.

En Castilla y León se prestaron 207,68 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 6,85 por ciento más del capital prestado que hace un año y un 5,5 por ciento más que el mes anterior.

Respecto al total de fincas, se constituyeron 2.326 hipotecas en la Comunidad con un desembolso de capital de 341,28 millones de euros. De ellas, 51 fueron sobre fincas rústicas y 2.275 sobre urbanas.

De las 2.275 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Castilla y León, 1.758 fueron sobre viviendas; 16 en solares y 501 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 40 y en 124 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 512 hipotecas con cambios en sus condiciones, 348 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 2.021 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.409 correspondieron a viviendas, 49 a fincas rústicas, 536 a urbanas y 27 sobre solares.