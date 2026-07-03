Sube un 3,2% la producción industrial en mayo, 2,4 puntos más que la media y quinto mejor dato del país

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VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León creció un 3,2 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior, 2,4 puntos más que la media nacional, que aumentó un 0,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla y León y encadena trece meses de crecimiento.

Castilla y León ha anotado el quinto mejor dato en la evolución de la producción industrial que aumentó en siete comunidades autónomas y cayó en otras diez. Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) mostraron las mayores alzas mientras que en el lado opuesto se situaron Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

Además, en lo que va de año la producción industrial en Castilla y León ha aumentado un 6,3 por ciento, frente a un incremento del 0,6 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la Comunidad un 1,3% con un descenso del 4,3%en el caso de los duraderos y un 1,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 9,8%;, los bienes intermedios anotaron un 1,4% menos y los de la energía, un 3,9% más.