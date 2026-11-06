Sube un 4,1% la producción industrial en septiembre, séptimo mejor dato del país

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VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Castilla y León subió un 4,1 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2025, 1,6 puntos más que la media que creció un 2,5 por ciento y aceleró en 1,2 puntos el avance que experimentó en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del séptimo mejor dato en la evolución de la producción industrial del país que aumentó en once comunidades autónomas, se mantuvo invariable en Cataluña y disminuyó en cinco. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

Por su parte, en lo que va de año la producción industrial ha crecido un 6,1 por ciento en Castilla y León, de nuevo por encima de la media (1,5 por ciento).

En España con el incremento interanual de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de julio (+2,6%), la producción industrial encadena siete meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en septiembre fue resultado de los avances registrados en la energía (+7,1%), la producción de bienes de equipo (+3,2%) y la de bienes intermedios (+2,4%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 4,2% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en septiembre, tasa siete décimas superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también siete meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,8%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de mayo (+1%).

Por sectores, todos presentaron avances mensuales de su producción. Los bienes de consumo duradero registraron el mayor incremento respecto a agosto (+2%), mientras que los bienes de consumo no duradero experimentaron el menor repunte (+0,3%).

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación interanual de la producción industrial en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-interanual-de-la-produccion-...

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