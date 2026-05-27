Sube un 4,5% el número de médicos colegiados en Castilla y León hasta los 17.790

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VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de médicos colegiados en Castilla y León creció un 4,5 por ciento en 2025 cuando alcanzó los 17.790 factultativos, frente a los 17.013 del año anterior, según los datos de la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de estos profesionales sanitarios en Castilla y León el número de médicos colegiados mayores de 65 años alcanza los 6.227, lo que representa el 35,1 por ciento del total --2.650 tienen entre 65 a 69 años y los otros 3.577 son de 70 y más años--. Si se atiende al sexo de los médicos colegiados, en Castilla y León hay 8.161 hombres que se dedican a esta profesión sanitaria y 9.629 mujeres.

El número de médicos colegiados ha aumentado en todas las provincias de Castilla y León, salvo en Zamora, donde ha bajado un 7 por ciento, hasta los 1.056. Valladolid lidera este aumento al alcanzar los 4.658 médicos colegiados, un 9,6 por ciento más.

Le sigue la provincia de Soria con 689, un 5,6 por ciento más; en tercer lugar se encuentra Salamanca con 3.094, que registra un aumento del 3,5 por ciento; Segovia cuenta con 1.018, un 3,4 por ciento más; León registra 2.919, un 2,92 por ciento más; Palencia contabiliza 1.053, un 2,13 por ciento más, y por último se sitúan Burgos, con 2.363, un 2,07 por ciento más, y Ávila, con 940, un 1,29 por ciento más que en 2024.

En lo que respecta a las especialidades de las profesiones que recoge la estadística, el número de profesionales aumenta en la mayoría de ellas liderado por los psicólogos, gremio que crece un 13,7 por ciento en Castilla y León hasta los 1.594.

El segundo mayor aumento se produce en la especialidad de enfermeros, profesión que crece un 5,7 por ciento con 20.259 profesionales; le sigue el gremio de los terapeutas ocupacionales, que aumenta un 5,3 por ciento hasta los 820.

Una subida menor se produce en los fisioterapeutas que alcanza los 3.662, un 3,73 por ciento más; logopedas, con 718, un 3,01 por ciento más; ópticos-optometristas, con 902, un aumento del 1,57 por ciento; farmaceúticos, con 4.381, un 1,2 por ciento más; dentistas, con 1.704, un 1,06 por ciento más, y veterinarios, que se sitúan en 3.887, un 0,77 por ciento más.

DATOS NACIONALES

El número de profesionales sanitarios colegiados en España aumentó un 2,9 por ciento en 2025 respecto a 2024, al situarse en 1.038.354. Por sexo, 316.392 eran hombres (un 2,4 por ciento más) y 721.962 mujeres (un 3,2 por ciento más).

Los colectivos mayoritarios fueron los de enfermeros (34,5 por ciento del total), médicos (31,1 por ciento) y farmacéuticos (7,9 por ciento). El número de médicos colegiados aumentó en 12.229 personas (un 3,9 por ciento) hasta un total de 322.787 en el año 2025.

Por su parte, los enfermeros colegiados se incrementaron en 4.401 personas (un 1,2 por ciento), hasta 358.036. Dentro de este colectivo, 10.301 personas estaban registradas como matronas (un 1,8 por ciento menos que en 2024).

En el resto de las profesiones que recoge la estadística los mayores incrementos se dieron en terapeutas ocupacionales (9,2 por ciento), psicólogos con especialidad sanitaria (8,6 por ciento) y físicos con especialidad sanitaria (7,7 por ciento).

El colectivo de enfermeros presentó en 2025 la mayor tasa por 1.000 habitantes (7,22). Por detrás se situaron los médicos (6,51) y los farmacéuticos (1,66). En el caso de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,96 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.