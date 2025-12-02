Sube el paro en 1.035 personas en noviembre, segundo mayor aumento nacional hasta los 101.603

Archivo - Imagen De Una Oficina Del Ecyl En Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.035 personas en noviembre en Castilla y León en relación con el mes anterior, cuando ya creció en 2.545 personas, por encima de la barrera de los 100.000 desempleados con un total de 101.603.

Esto supone un incremento porcentual del paro del 1,03, cuando la media cayó un 0,77 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Europa Press.

Se trata del segundo mayor aumento del desempleo del país tanto en cifras absolutas como en términos relativos aunque el incremento del desempleo de noviembre de 2024 es inferior al anotado en noviembre de 2024 cuando creció en 1.337 personas (1,30 por ciento entonces).

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 5.125 parados, lo que supone un 4,80 por ciento menos, 1,43 puntos por debajo de la media (-6,23 por ciento). Se trata en este caso del sèptimo menor descenso interanual en términos relativos y del octavo menor en cifras absolutas.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Castilla y León (27 veces) mientras que ha bajado en dos ocasiones, este repunte el menor desde 2018.

