Sube el paro en 2.545 personas en octubre, mayor aumento nacional en datos absolutos

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.545 personas en octubre en Castilla y León en relación con el mes anterior, cuando cayó en 156 personas, y vuelve a superar la barrera de los 100.000 desempleados con un total de 100.568.

Esto supone un incremento porcentual del paro del 2,60, casi el triple que la media que aumentó un 0,91 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del mayor aumento del desempleo del país en cifras absolutas y del tercero mayor en términos relativos y el incremento del desempleo de octubre de 2025 supera también al anotado en octubre de 2024 cuando creció en 2.095 personas (2,03 por ciento entonces).

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.823 parados, lo que supone un 4,58 por ciento menos, 1,5 puntos por debajo de la media (-6,08 por ciento). Se trata en este caso del sexto menor descenso interanual en términos relativos y del noveno menor en cifras absolutas.

Y al igual que ocurre con los datos mensuales, el desenso interanual ha sido inferior al anotado hace un año cuando cayó en 5.824 personas, un -5,24 por ciento entonces.

